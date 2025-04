Danas bi proslavila 54. rođendan: Svijet i dalje tuguje za zvijezdom Beverly Hillsa

Da je među nama, Shannen Doherty, zvijezda Beverly Hillsa, danas bi proslavila 54. rođendan. Tužna vijest o njezinoj smrti šokirala je svijet, a preminula je nakon dugogodišnje borbe s rakom dojke.

Rođena 12. travnja 1971. u Memphisu, Shannen je karijeru započela kao dijete u TV serijama poput "Voyagers", "Our House" i "Father Murphy". Kasnije je postala poznata kao Jenny Wilder u "Little House on the Prairie".

Njena prva veća filmska uloga bila je 1985. u filmu "Girls Just Want to Have Fun", a najveći uspjeh postigla je ulogom Brende Walsh u popularnoj seriji "Beverly Hills, 90210" 1990. godine.

Nakon toga, Shannen je nastavila karijeru u TV industriji, najpoznatija po ulozi u seriji "Čarobnice". Također je bila voditeljica reality showa "Scare Tactics" i imala vlastiti reality "Breaking up with Shannen Doherty" 2006. godine.

Godine 2010. objavila je knjigu "Badass: A Hard-Earned Guide to Living Life with Style and (the Right) Attitude", u kojoj je poticala žene da steknu samopouzdanje i čvrsti stav.

Buran ljubavni život

Njezin ljubavni život je bio buran. Početkom 1993. godine bila je nakratko zaručena s Deanom Jayom Factorom, no do oltara nisu uspjeli doći. Njihov prekid bio je dosta turbulentan, s obzirom na to da je Dean zatražio od Shannen zabranu prilaska, tvrdeći da mu je glumica prijetila da će ga upucati.

Dean je tvrdio da ga je Shannen jednom pokušala pregaziti automobilom te da je drvetom razbila prozor na njegovoj kući. Također, navodno mu je rekla da će platiti nekome da ga ubije. Iste te godine, Doherty se udala za glumca Ashleyja Hamiltona, dva tjedna nakon što ga je upoznala, no razveli su se samo šest mjeseci kasnije zbog njegove borbe s ovisnošću o drogi.

U drugi brak s igračem pokera, Rickom Salomonom ušla je 2002. godine, no ni s njim joj se nije posrećilo. Razveli su se nakon devet mjeseci. Treću sreću probala je naći u braku s fotografom Kurtom Iswarienkom. Upoznali su se 2008. još dok je on bio u braku s glumicom Taryn Band, a zbog Shannen se razveo.

Doherty i Kurt vjenčali su se 2011. godine, a samo četiri godine bračnog veselja, uslijedile su teške vijesti. Glumici je dijagnosticiran rak dojke, a 2017. bolest je ušla u remisiju. Nažalost, 2019. godine bolest se vratila. Tijekom borbe s rakom, glumicu je zadesio razvod braka 2023. godine.

