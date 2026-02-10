Cure novi detalji o partneru Milice Todorović: 'Bilo je jasno da to nije samo poslovni odnos'

Regionalni mediji posljednjih su dana puni napisa nakon što je otkriveno da je partner pjevačice Milice Todorović (35), kojem je prošloga tjedna rodila sina, zapravo oženjen.

Pjevačica je od početka veze na sve načine pokušavala zaštititi identitet svog izabranika, no nakon porođaja to joj nije pošlo za rukom. Najprije se u medijima pojavila njegova fotografija sa slavlja, a potom se oglasila i njegova zakonita supruga Lj. M., koja je iznijela svoju stranu priče.

'Bilo je jasno da to nije samo poslovni odnos'

U međuvremenu su počeli izlaziti novi detalji o misterioznom muškarcu. Doznalo se kako je riječ o privatniku koji se bavi prodajom automobila te vodi autopraonicu na Novom Beogradu, koju su novinari i posjetili. Zaposleni na toj lokaciji imali su, kako piše Kurir, štošta za ispričati.

"Svi koji rade ovdje znali su da je u vezi s Milicom. O tome nije govorio sve do nekoliko dana prije porođaja. Vidjeli smo je jednom ili dvaput dok je bila trudna i bilo je jasno da to nije samo poslovni odnos. Njegova supruga u posljednje je vrijeme redovito dolazila, i to nenajavljeno. Vidjelo se da između njih vlada napetost, bilo je i teških riječi. Kad je saznao da je postao otac, bio je jako veseo i sve je častio. Ipak, nitko nije vjerovao da će sve izići u javnost. Otkad se saznalo za ovu priču, nije dolazio na posao. Vjerojatno je shvatio da je bolje malo se povući dok se situacija ne smiri", ispričao je sugovornik za spomenuti medij.

Bivši i sadašnji se znaju

Kako navodi, dodatno je zanimljivo što se Miličin sadašnji i bivši partner poznaju.

"Njezin bivši zaručnik Mario B. redovito je dolazio u autopraonicu dok je živio s njom u stanu. On i Miličin sadašnji partner su poznanici i uvijek su se srdačno pozdravljali. Kad je Mario kasnije uhićen i kad se pročulo za taj skandal, bilo mu je jako žao Milice", dodaje sugovornik.

Podsjetimo, Milica Todorović se zbog novonastale situacije oglasila i na društvenim mrežama gdje je zamolila javnost za prijeko potreban mir u narednim danima.

