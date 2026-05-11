Clooney nije skidao pogled s Amal: Fotografije njezinih vitkih nogu obišle svijet

Holivudski glumac George Clooney i njegova supruga, odvjetnica Amal Clooney (48), privukli su veliku pažnju tijekom boravka u Saint-Tropezu, gdje je slavni glumac proslavio svoj 65. rođendan.

Poznati par snimljen je pri dolasku u legendarni Club 55, jedno od najpoznatijih mjesta na francuskoj rivijeri koje već desetljećima okuplja svjetske zvijezde i jet-set društvo.

George i Amal djelovali su sretnije i zaljubljenije nego ikad. Tijekom opuštenog poslijepodneva nisu skrivali nježnosti, držali su se za ruke, grlili i razmjenjivali nježne poglede dok su uživali u čašama rosé vina i mediteranskim specijalitetima.

Par je svojim elegantnim, ali ležernim izdanjima ponovno oduševio fotografe i okupljene goste. Amal je zablistala u sofisticiranom ljetnom stylingu koji je dodatno naglasio njezinu vitku liniju, dok je Clooney ostao vjeran svom prepoznatljivom casual izgledu.

U braku više od deset godina

George i Amal Clooney zajedno su od 2014. godine, kada su se vjenčali tijekom raskošne ceremonije u Veneciji, a često ih se naziva i jednim od najskladnijih i najomiljenijih parova svjetske scene.

Njihovo pojavljivanje u Saint-Tropezu još je jednom pokazalo koliko uživaju u zajedničkim trenucima, a fotografije s proslave brzo su obišle svjetske medije.

