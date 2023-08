Inluencerica i poduzetnica Claudia Rivier, poznata je po svojim oblinama koje se ne viđaju baš često. Seksi Claudia je osim poziranja za društvene mreže, pokazala i da ima talenta za vožnju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Influencerica je pozirala u minijaturnom crnom bikiniju koji je jedva prekrivao njezine bradavice. U rukama je držala kacigu i nosila je crnu jaknicu.

"Vozi se sa mnom", napisala je Claudia na društvenoj mreži ispod fotke.

Mnogi pratitelji su ostali oduševljeni njezinim izdanjem i poželjeli vožnju s njom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Okej, gdje mi je kaciga?", "Idem s tobom u raj", "Idemo", "Predivna si", pisali su fanovi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, Claudia je Slavonka iz Našica koja je započela karijeru na društvenoj mreži. Na svoj posao influencera u intervjuu za Net.hr otkrila je kako je sve počelo.

"I dan danas ne vjerujem da sam poznata baš zbog grudi. Ja sam jednog dana počela objavljivati fotografije i ljudi su me počeli pratiti, nikad nije bilo, evo sad se krećem baviti Instagramom trenutka. Bio je to veći fokus na moje bokove i guzu, grudi nisam ni znala da imam, haha! Nikad nisam nosila dekoltiranu odjeću ni stavljala fokus na grudi… Kasnije kako sam počela slikati grudi tako su one sve više i rasle, svake godine su sve veće, nagodinu možda eksplodiram. Kilogrami su doprinijeli da mi grudi budu sve veće", rekla nam je ranije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Luksuzno ljeto jedne od najljepših Hrvatica: Anđela Šimac opisala čari grčkog otoka