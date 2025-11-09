Čitač s usana otkrio što je kraljica Camilla šapnula Kate Middleton tijekom ceremonije

Tijekom središnje ceremonije obilježavanja Dana sjećanja u Londonu, pažnju javnosti nije privukao samo kralj Charles (76) koji je predvodio komemoraciju kod Cenotapha, nego i trenutak između kraljice Camille (78) i princeze od Walesa, Kate Middleton (43). Prema stručnjaku za čitanje s usana, Camilla je promatrajući prizore ispod sebe, izgovorila jednu riječ.

Čitač s usana Jeremy Freeman je za The Mirror potvrdio da je kraljica, dok je držala papir s redom događanja, tiho rekla ''wow'', a Kate je stajala tik do nje.

Kraljice prošle godine nije bilo zbog bolesti...

Camilla se tako, prema svemu sudeći, spontano divila emotivnim prizorima na ulicama Londona dok je kralj Charles polagao vijenac i predvodio dvominutnu šutnju za poginule.

Inače, Camilla je prošle godine izostala zbog infekcije prsnog koša, a ove godine je uz nju bila Kate.

Obje su bile odjevene u crno, s makovima u znak sjećanja. S balkona su zajedno otpjevale i državnu himnu, a ispod njih su se u tišini smjenjivali kralj, princ William (43) i ostali članovi obitelji polažući vijence.

Foto: Profimedia

