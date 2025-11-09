FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TIHA PORUKA /

Čitač s usana otkrio što je kraljica Camilla šapnula Kate Middleton tijekom ceremonije

Čitač s usana otkrio što je kraljica Camilla šapnula Kate Middleton tijekom ceremonije
×
Foto: Profimedia

Što se stvarno dogodilo na balkonu između Camille i Kate?

9.11.2025.
22:08
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tijekom središnje ceremonije obilježavanja Dana sjećanja u Londonu, pažnju javnosti nije privukao samo kralj Charles (76) koji je predvodio komemoraciju kod Cenotapha, nego i trenutak između kraljice Camille (78) i princeze od Walesa, Kate Middleton (43). Prema stručnjaku za čitanje s usana, Camilla je promatrajući prizore ispod sebe, izgovorila jednu riječ.

Čitač s usana Jeremy Freeman je za The Mirror potvrdio da je kraljica, dok je držala papir s redom događanja, tiho rekla ''wow'', a Kate je stajala tik do nje.

Kraljice prošle godine nije bilo zbog bolesti...

Camilla se tako, prema svemu sudeći, spontano divila emotivnim prizorima na ulicama Londona dok je kralj Charles polagao vijenac i predvodio dvominutnu šutnju za poginule.

Inače, Camilla je prošle godine izostala zbog infekcije prsnog koša, a ove godine je uz nju bila Kate.

 

Obje su bile odjevene u crno, s makovima u znak sjećanja. S balkona su zajedno otpjevale i državnu himnu, a ispod njih su se u tišini smjenjivali kralj, princ William (43) i ostali članovi obitelji polažući vijence.

Čitač s usana otkrio što je kraljica Camilla šapnula Kate Middleton tijekom ceremonije
Foto: Profimedia

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Alarmantna situacija u hrvatskim gradovima: 'Ponavlja se godinama, a ništa se ne poduzima'

Kate MiddletonKralj Charles Iii.Kraljica Camilla
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TIHA PORUKA /
Čitač s usana otkrio što je kraljica Camilla šapnula Kate Middleton tijekom ceremonije