Cindy Šoštarić otvorila rođendaonicu i izazvala buru na mrežama: Od cijena boli glava

Na Europskom trgu u Zagrebu nedavno je otvorena nova igraonica i rođendaonica KidZona, projekt koji su pokrenule Maja Brlek Krmić i influencerica Cindy Šoštarić Hadžić, supruga suvlasnika Ritza, Sandija Pege.

Kako ističu osnivačice na svojoj Instagram stranici, KidZona nije samo mjesto za proslave rođendana.

"Uz tematske rođendane, tu su i edukativni seminari i predavanja za roditelje, osmišljeni kako bismo zajedno jačali odnos s djecom i poticali njihovu igru, razvoj i kreativnost", naglašavaju.

KidZona nudi raznovrsne rođendanske proslave prilagođene željama djece. Od tematskih dekoracija, igara i glazbe, do posebnih aktivnosti koje djeci pružaju osjećaj da su glavni junaci vlastite priče – sve je osmišljeno da svaka proslava bude jedinstvena.

Koliko košta proslava rođendana u KidZoni?

Mogućnosti uključuju klasične dječje rođendane, tematsku Magic Kingdom zabavu, sportski party, detektivski te gaming rođendan. Cijene se razlikuju ovisno o paketu, duljini proslave i broju djece:

Paket "Zvijezda" za 10 gostiju počinje od 650 eura za dvosatnu proslavu.

Paket "Mjesec" za 15 djece iznosi 850 eura za dva sata.

Paket "Sunce" za 20 djece traje tri sata i košta 1250 eura.

Magic Kingdom Party i Sporty Party imaju sličan raspon cijena, od 690 do 1290 eura, ovisno o odabranom paketu.

Na društvenim mrežama pokrenula se rasprava oko cijena

I dok jedni hvale novi projekt i inovativni pristup proslavama, drugi kritiziraju cijene. Ispod jednog videa KidZonea, komentatorica je primijetila da 1250 eura "prosječni Hrvat zaradi za mjesec dana rada". Odgovor na komentar naglašava da "prosječni Hrvat" vjerojatno neće slaviti dječje rođendane u KidZoni. Jedna komentatorica napisala je "600 do 1250 eura rođendan, jeste li vi dobro?", što je izazvalo daljnju raspravu među pratiteljima.

