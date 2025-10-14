Cijena estrade uoči Nove godine: Neki pjevači uzimaju i po 1.000 eura po minuti

Dok se bliži kraj godine, počinju se zakazivati i korporativne proslave na kojima se ne štedi. Ipak, prema pisanju srpskih medija, neke firme odustaju od angažiranja najvećih regionalnih zvijezda čim čuju njihove cijene – koje se, vjerovali ili ne, mjere po minuti.

Foto: PR fotografija

1 minuta, 1.000 eura?

Zdravko Čolić (74), kako navode izvori bliski organizatorima, za nastup na privatnim događanjima naplaćuje po minuti – i to okruglih 1.000 eura. Drugim riječima, ako ga želite slušati sat vremena, to će vas stajati 60.000 eura.

– Koliko minuta, toliko tisuća eura. Tako to ide kod Čole – tvrdi izvor za srpski Kurir, dodajući da mu po cijeni ne zaostaju ni Marija Šerifović (40) ni Momčilo Bajagić Bajaga (65).

Foto: Justshoot

Šerifović i Bajaga blizu Čolića

Bajaga i Šerifović, kako se navodi, traže vrlo slične iznose za korporativne i privatne svirke. Razlike su minimalne, a cijene zapanjujuće. S obzirom na to, mnogi organizatori preusmjeravaju se na manje poznata, ali pristupačnija imena. Među njima je, navodno, Ivana Selakov (46), koja je, kako kažu, "zabavna, ima dobar repertoar i zna napraviti atmosferu".

Foto: Srdjan Ilic/pixsell

Čolić je tražen, ali ima posebne uvjete

Informacije o Čolićevim cijenama i zahtjevima nisu novost. Na jednoj svadbi nedavno je pjevao 45 minuta – za isto toliko tisuća eura. Prema izvoru s lica mjesta, imao je posebne uvjete: uzdignuta bina, bez prilaska, bez naručivanja pjesama i bez fotografiranja.

Mladenci su sve prihvatili bez pogovora – a Čolić je publiku oduševio pjesmom "Ti si mi u krvi", nakon čega je napustio lokal u pratnji osiguranja.

POGLEDAJTE VIDEO:Božo Kovačević: 'Za Netanyahua je ova pobjeda kiselo grožđe'