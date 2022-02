Vjenčanje glazbenika Petra Graše i Hane Huljić proglašeno je vjenčanjem godine, no Neven Ciganović se nije baš složio s tim. On je na Facebooku napisao svoje viđenje te svadbe, a osvrnuo se i na mladenkinu vjenčanicu.

"Nisam se mislio uopće oglašavati povodom Grašine i Hanine svadbe, jer sam i previše bio 'uzbuđen' oko sinoćnje Dore. Na kraju se to uzbuđenje na moju žalost pretvorilo u tugu, a tužnija od same Dore sinoć je jedina bila Danijela Martinović. Ta gorčina koju mi je ostavila ta kišna subotnja večer me potakla da bacim oko na fotke pira kojeg unatoč da smo tek u veljači svi mediji uporno zovu 'Vjenčanjem godine'", napisao je Ciganović te je istaknuo da je Hanina vjenčanica sama po sebi bila lijepa.

"Iako sam ja pod 'Vjenčanjem godine' uvijek zamišljao neku svadbu na kojoj bi se okupila sva svita celebova i javnih faca ne samo iz zemlje već i cijele regije, a ne tek grupica uzvanika koja jedva da je napunila pola restorana. Sad trebam napisati i par riječi o mladencima a da pritom pokušam izbjeći ječmenac ili ti ga čmičak kako ga na kod nas na jugu zovu. Mladenkina vjenčanica je sama po sebi bila lijepa, skužio sam da se radi o nekom vintage điru 40-ih, s primjesama 60-ih koje pak furaju na 80-e (malo u stilu Eden & Cruza iz Santa Barbare)", istaknuo je.

'Grašo je pola svadbe bio raskopčanog šlica'

Nevena ipak nije oduševio Hanin styling te mu je izgledala "poprilično infantilno".

"Meni osobno se nije svidio materijal koji me je više podsjećao na firange odnosno zavjese nego li na skupu čipku, a i duge satenske rukavice su mi bile potpuno suvišne. Mladenka mi je u toj vjenčanici izgledala poprilično infantilno (kao da se stalno potencira ta njihova razlika u godinama) iako se radi već o zreloj ženi koja je zašla u 30-e. Podsjetila me na one starinske viktorijanske porculanske lutke koje su tako uvijek upakirane u neku slatku haljinicu s volanima, a uvojci kose bi im bili besprijekorno zaglađeni u savršene uvojke. Čak mi je na trenutke tako upakirana kao 'djevojčica' djelovala perverzno i kao takva je sigurno ispunila snove mnogih pedofila", napisao je Neven te se potom osvrnuo na Grašu.

"Mladoženja, koji je taman zagazio u svoju krizu srednjih godina, mi je upravo tako i djelovao pomalo napaljeno k'o šiparac kojeg deru pubertetski hormoni, stoga ne čudi činjenica da je pola svadbe šetao 'otvorene butige' odnosno raskopčanog šlica, a cijeli taj dojam su potkrijepile i fotografije koje kruže internetom gdje Grašo sa sjajem u očima ispraća malenu djeverušu iz auta dok ga mladenka Hana poprijeko gleda s mišlju 'tako je nekoć i mene gledao", istaknuo je Neven.

"Sve u svemu ne mogu se složiti da se radi o 'vjenčanju godine', jer do mene još uvijek nisu doprijeli nikakvi tračevi sa svadbe kao na primjer, kako je prošla prva bračna noć i da li je mladoženja opet ranom zorom otišao na svoje tradicionalno ribarenje s kumom Dinom Rađom. U svakom slučaju šaljem iskrene čestitke mladencima", zaključio je Neven.