Hana Huljić udala se za simpatiju iz svoje mladosti, Petra Grašu, a RTL-ov Exkluziv doznao je neke detalje vjenčanja koje je obitelj pokušala držati podalje od medija, ali je ipak punilo medijske stupce.

Par je vjenčao mnogima omiljeni splitski svećenik pater Jozo Čirko. A zavjete su izrekli pred obitelji, rodbinom i kumovima. I dok je očekivano Hani kuma bila najbolja prijateljica i pjevačica Domenica Žuvela, Grašo je uz sebe imao čak tri kuma – bivšeg košarkaša Dinu Rađu, slovenskog chefa, ugostitelja i sommelijera Tomaža Kavčiča te prijatelja iz djetinjstva Šimu.

Pustio suzu dok su pjevali Beatlese

A koliko je ovo za Grašu bio poseban dan i trenutak govori činjenica kako je, dok je zbor u crkvi pjevao "All you need is love", od njemu omiljenih Beatlesa – on i zaplakao. Dugo će se pričati i o Haninoj vjenčanici koju se svi jedva dočekali vidjeti. Romantičnu, ali i glamuroznu bijelu haljinu u stilu 50-tih dizajnirao je splitski dvojac Arileo.

Pir u restoranu kojeg je nekad vodio Grašin otac

Nakon svadbe, Grašo i Huljić povjeriti su RTL Exkluzivu da se osjećaju kao muž, odnosno punac, a potom se slavlje nastavilo u restoranu kojeg je nekad vodio Grašin otac Zoran. Kako doznaju, na svadbenom stolu klasično su se našli pršut, sir, tartar biftek, pašteta od kozica, spring rolice, rižot "na pašticadu" i brojne druge delicije.

A kako ekskluzivno doznajemo mladenci su za prvi ples odabrali Beatlesovu pjesmu "Here, There and Everywhere". Slavlje je trajalo do ranih jutarnjih sati dok je nad Splitom već svanulo što potvrđuje i fotografija na kojoj je Hana već opušteno u tenisicama.