Zabrinjavajuće vijesti: Zvijezda 'Bračnih voda' hospitalizirana usred borbe s teškom bolešću

Glumica Christina Applegate (54) navodno je hospitalizirana u Los Angelesu, izvijestio je TMZ. Zvijezda serije Bračne vode, koja se od 2021. godine bori s multipla skleroza, navodno je primljena u bolnicu krajem ožujka te se ondje i dalje nalazi.

Zasad nije poznato je li njezina hospitalizacija povezana s ovom bolešću. Njezin glasnogovornik dao je kratku izjavu u kojoj nije potvrdio detalje:

„Ne mogu komentirati je li u bolnici niti se očitovati o njezinom liječenju. Imala je dugu povijest složenih zdravstvenih problema o kojima je vrlo otvoreno govorila, što je vidljivo u njezinim memoarima i podcastu.“

Otvoreno o borbi s bolešću

Applegate je godinama javno i iskreno govorila o svom zdravstvenom stanju. U veljači je otkrila da zbog stalnih bolova često provodi vrijeme vezana za krevet. U emotivnom razgovoru za People istaknula je kako unatoč svemu pokušava održati svakodnevne rutine, osobito vrijeme provedeno s kćeri.

„Želim je voziti, to mi je najdraža stvar. To je jedino vrijeme koje imamo samo za sebe“, rekla je, govoreći o svojoj 15-godišnjoj kćeri Sadie. Dodala je kako si često govori da samo sigurno odveze kćer i potom se vrati kući odmoriti.

Kćer Sadie ima s nizozemskim glazbenikom Martynom LeNobleom, za kojeg se udala 2013. godine.

Dijagnozu objavila 2021.

Glumica je javnost o dijagnozi obavijestila u kolovozu 2021. putem društvene mreže X. U emotivnoj objavi otkrila je da joj je dijagnosticirana multipla skleroza nekoliko mjeseci ranije.

„Bio je to težak put, ali kao što svi znamo, put ide dalje“, napisala je tada, zahvalivši na podršci ljudima koji prolaze kroz slične izazove te zamolila za privatnost.

Proslavila se kao Kelly Bundy

Christina Applegate svjetsku je slavu stekla ulogom Kelly Bundy u kultnoj seriji Bračne vode, u kojoj je glumila od 1987. do 1997. godine. Tijekom karijere ostvarila je niz zapaženih uloga, uključujući i onu u filmu Najslađa stvar.

Nedavno je objavila memoare You With the Sad Eyes, u kojima se osvrće na svoju karijeru u Hollywoodu, ali i na osobnu borbu s bolešću koja joj je promijenila život.

POGLEDAJTE VIDEO: Šušnjar misli da je netko nešto krivo zbrojio?! Ekonomski stručnjaci pojasnili kolika je zaista inflacija