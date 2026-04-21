Christina Applegate prekinula šutnju: 'Zdravstveni problemi su konstanta za mene'

Omiljena američka glumica Christina Applegate (54) obratila se svojim obožavateljima putem Instagrama, podijelivši novosti o svom zdravstvenom stanju nakon što je nedavno u javnost dospjela informacija da je hospitalizirana. U iskrenoj objavi zahvalila je na podršci te poslala snažnu poruku o otpornosti i nadi, istovremeno suptilno otkrivši svoj najnoviji projekt.

Objava dolazi kao odgovor na nedavne vijesti o njezinoj hospitalizaciji krajem ožujka, što je potaknulo val zabrinutosti među njezinim pratiteljima. „Hvala vam na izljevima ljubavi i dobrim željama“, započela je Applegate u opisu fotografije. „Zdravstveni problemi su konstanta za mene, ali ja sam snažna cura i svaki dan sam jača i bolja. Uzimam trenutak da se usredotočim na svoje zdravlje, ali uskoro ću se vratiti s više toga za reći.“

Borba s multiplom sklerozom i memoari

Fotografija koja prati poruku prikazuje njezine nedavno objavljene memoare pod nazivom „You with the sad eyes“. Knjiga, koja je izašla u ožujku ove godine, pruža sirov i, kako ga opisuju, mračno duhovit uvid u njezin život, od djetinjstva pod svjetlima reflektora do suočavanja s teškim dijagnozama.

Obožavatelji su na njezinu objavu reagirali s tisućama poruka podrške. Komentari poput „Šaljem ti svu svoju ljubav i molitve za brzi oporavak“ i „Vibracije iscjeljenja su poslane za tebe“ preplavili su njezin profil, pokazujući duboku povezanost koju publika osjeća prema glumici. Jedan pratitelj podijelio je i osobnu anegdotu: „Sjećam se da sam te sreo prije mnogo godina... podigla si sunčane naočale i namignula mi... Uvijek tako draga. Šaljem molitve za iscjeljenje, snagu i hrpe ljubavi.“

Foto: COLUMBIA PICTURES TELEVISION/Album/Profimedia

Podsjetimo, glumica, najpoznatija po ulogama u serijama Bračne vode i Dead to Me, objavila je 2021. godine da joj je dijagnosticirana multipla skleroza. Ova kronična bolest središnjeg živčanog sustava natjerala ju je da se povuče iz svijeta glume, no Applegate je svoj glas pronašla u drugim medijima. Zajedno s kolegicom Jamie-Lynn Sigler, koja se također bori s istom bolešću, vodi podcast „MeSsy“, gdje otvoreno razgovaraju o životu s multiplom sklerozom.

