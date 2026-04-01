SLAVNA OSKAROVKA

Charlize Theron uhvaćena bez šminke i odjeće: 'Ne mogu vjerovati da izgleda ovako'

Charlize Theron uhvaćena bez šminke i odjeće: 'Ne mogu vjerovati da izgleda ovako'
Foto: Profimedia

Fotografije prikazuju Theron kako uživa u suncu i valovima, povremeno ulazeći u more kako bi se osvježila, a zatim šetajući obalom

1.4.2026.
Na havajskim plažama ovih dana zabilježeni su prizori koji su brzo obišli svjetske medije - u središtu pozornosti ponovno se našla Charlize Theron (50). Slavna oskarovka snimljena je tijekom opuštenog dana uz more, gdje je u jarko žutom bikiniju pokazala zavidnu formu, ali i ono što je posebno privuklo pažnju - potpuno prirodan izgled, bez trunke šminke.

Foto: SL/Terma/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Fotografije prikazuju Theron kako uživa u suncu i valovima, povremeno ulazeći u more kako bi se osvježila, a zatim šetajući obalom. Bez glamuroznih dodataka, glumica je djelovala samouvjereno i spontano, što su mnogi komentatori pohvalili. 

Reakcije na društvenim mrežama bile su brojne. Dok jedni naglašavaju kako ''izgleda nevjerojatno za svoje godine'', drugi ističu da je upravo njezina prirodnost ono što je čini posebnom. ''Ovo je prava ljepota - bez filtera i bez pretvaranja'', ''Ne mogu vjerovati da izgleda ovako'', samo su neki od komentara. 

Foto: Profimedia

Jedna od najvećih holivudskih zvijezda 

Ovakvo izdanje dodatno je naglasilo njezin dugogodišnji status jedne od najljepših i najuspješnijih žena filmske industrije. Podsjetimo, Charlize Theron međunarodnu je slavu stekla nizom zapaženih uloga, a vrhunac karijere obilježila je transformacijom u filmu Monster, za koji je osvojila Oscara za najbolju glumicu. Time je potvrdila svoj izniman glumački raspon i spremnost na zahtjevne, često fizički i emocionalno iscrpljujuće uloge.

Foto: Profimedia

U godinama koje su uslijedile, Theron je nastavila nizati uspjehe, balansirajući između komercijalno uspješnih projekata i kritički hvaljenih filmova, uključujući akcijski hit Mad Max: Fury Road te sudjelovanje u popularnoj franšizi Fast & Furious. Osim glumačke karijere, aktivna je i kao producentica te humanitarka, čime dodatno širi svoj profesionalni i društveni utjecaj.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
