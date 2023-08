Princ Andrew je dobrodošao natrag u kraljevsko stado unatoč njegovoj povezanosti s pokojnim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, navodi se u novom izvješću.

Kralj Charles III pozvao je svog osramoćenog mlađeg brata da se pridruži starijim članovima kraljevske obitelji u Škotskoj, gdje je princ William fotografiran kako vozi Andrewa na crkvenu službu u nedjelju.

"Andrew nikada neće imati istu ceremonijalnu ulogu unutar obitelji; on više nije i nikada neće biti aktivni kraljevski član. To je jasno", rekao je izvor opisan kao kraljev prijatelj za Daily Beast u ponedjeljak.

“Ali on je dio obitelji. On je kraljev brat. Nije proglašen krivim ni za kakav zločin i mislim da je pošteno reći da kralj jasno daje do znanja da neće okrenuti leđa svom bratu.”

Andrew - koji se pritajio otkako mu je njegova majka, pokojna kraljica Elizabeta II., prošle godine oduzela kraljevske i vojne titule - bio je u vidokrugu fotografa kada je stigao u dvorac Balmoral s Williamom i Kate Middleton tijekom vikenda.

Očigledan iskaz podrške vojvodi od Yorka (63) označava dramatičnu promjenu u njegovoj sudbini, jer je zapravo izbačen iz kraljevske obitelji i navodno je izgubio godišnju stipendiju od 300.000 dolara u posljednjim mjesecima kraljičinog života.

Andrewa su dugo povezivali s Epsteinom, koji je umro samoubojstvom u zatvoru 2019.; međutim, posljednji čavao u lijes bio je katastrofalan kraljevski intervju za BBC 2019.

Tijekom sjedenja, princ je zanijekao da je upoznao Virginiju Giuffre - žrtvu trgovine ljudima koja ga je optužila za silovanje - i implicirao da je njegova fotografija s rukom oko nje lažna.

Izbjegao je odlazak na suđenje plativši Giuffre (40) nagodbu vrijednu više milijuna dolara.

Iako je Charles (74) navodno predvodio Andrewovo izbacivanje iz najužeg kruga kraljevske obitelji, čini se da je promijenio stav.

Kraljevski povjesničar Andrew Lownie primijetio je da je posebno zanimljivo to što je William igrao ulogu u kraljevskom povratku svog ujaka jer njihov odnos "nikada nije bio dobar".

"Obitelj je u posljednje vrijeme često koristila princa i princezu od Walesa da ih izbave iz nevolja, i još jednom, oni ovdje obavljaju težak posao, rješavajući probleme koje oni nisu napravili", rekao je Lownie za Daily Beast.

"Ovo je očito bio vrlo važan događaj, a William je morao ostaviti po strani svoje prigovore kako bi pristao biti u automobilu s njim kad su znali da će se snimati izvanredan razvoj događaja", nastavio je biograf.

"Do sada se obitelj pokušavala distancirati od Andrewa, ali nedjeljni izlet sugerira da je došlo do promjene strategije."

Andrew nije bio jedina osoba koja je obnovila njihov imidž u Balmoralu: Lady Susan Hussey također je bila prisutna u crkvi.