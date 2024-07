Na spektakularnom otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, svjetski poznata pjevačica Celine Dion priredila je nezaboravan nastup. U dugoj bijeloj haljini, zapjevala je s Eiffelovog tornja te oduševila publiku izvedbom legendarne pjesme "L’Hymne à l’amour" francuske ikone Edith Piaf.

Kanadsku divu publika je ispratila gromoglasnim pljeskom što i ne čudi s obzirom na to da od 2022. zbog bolesti nije nigdje nastupila.

Foto: Profimedia

Dolazak Celine Dion u Pariz bio je popraćen velikim interesom javnosti. U ponedjeljak je stigla u hotel Royal Monceau, smješten blizu poznatog Champs-Élyséesa. Zanimljivo je da je u istom hotelu odsjela i Lady Gaga, koja je također nastupila na početku ceremonije s pjesmom "Mon Truc En Plumes" Zizi Jeanmaire.

Nagađanja o nastupu Celine Dion potvrdila su se nakon što je prije nekoliko dana francuski predsjednik Emmanuel Macron nagovijestio njezin nastup na ceremoniji.

"Bila bi sjajna vijest da nastupi na ceremoniji na rijeci Seini u srcu francuske prijestolnice. Ona je velika umjetnica", izjavio je Macron za France 2 TV.

Foto: Profimedia Celine Dion tijekom nastupa na otvorenju Olimpijskih igara u Parizu

Oduševljenje njezinom izvedbom legendarne šansone pokazali su i pratitelji službenog Instagram profila Olimpijskih igara, a objava posvećena glazbenoj legendi skupila je već preko pola milijuna lajkova.

"Zaplakala sam!", "Ovo je bio najbolji dio cijele ceremonije", "Izvedba koja oduzima dah", samo su neki od mnoštva komentara koji ne prestaju pristizati.

Podsjetimo, slavnoj pjevačici ovo je drugi put da pjeva na Olimpijskim igrama. Prvi put je događaj uljepšala 1996. godine u američkoj Atlanti kada je otpjevala vlastitu pjesmu "The power of the Dream" s albuma "Falling into You".

