Poznati hrvatski čelist, Stjepan Hauser, u subotu navečer priredio je publici večer za pamćenje u kazalištu Encore u Las Vegasu, a njegov koncert nije mogla propustiti ni planetarno poznata pjevačica - Celine Dion.

S obzirom na to da je znao tko sjedi u publici, na njegovom repertoaru našla se i obrada pjesme "My Heart Will Go On", koja je postala popularna nakon izlaska filma "Titanik".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glazbenik iz Pule na koncertu je odao priznanje legendarnoj pjevačici za njezin rad i talent, a nakon obrade Oscarom nagrađenog hita pozvao ju je na pozornicu da s njom otpjeva nekoliko stihova. Iako ga je odbila zbog svog zdravstvenog stanja, to nimalo nije pokvarilo veselu atmosferu, a glazbenik se sada prisjetio nastupa na svom Instagram profilu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi smo jedni drugima najveći fanovi! Strpljivo čekam naš duet i znam da će se vratiti na pozornicu jača nego ikad, jer samo je jedna Celine", napisao je u opisu videa u kojem je sažeo isječke s nastupa.

Njihovom suradnjom, ali i najavom dueta pratitelji su oduševljeni, što su jasno dali do znanja u komentarima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne mogu vjerovati da ih vidim zajedno, svaka čast Stjepane", "Ovo bi bio najjači duet ikad", "Dva glazbena genija, sretan sam što živim u ovom vremenu", neki su od brojnih komentara ispod objave koja je u manje od dana sakupila skoro 60 tisuća lajkova.

POGLEDAJTE VIDEO: OVO JE KRIVO: Nude im plaću i do 2.000 eura, ali ni ona nije dovoljno privlačna za ovaj posao. Evo i zašto