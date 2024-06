Stjepan Hauser u subotu navečer nastupao je u kazalištu Encore u Las Vegasu i priredio publici večer za pamćenje. Poznati hrvatski čelist zabavljao je obožavatelje klasičnom obradom brojnih svjetskih hitova, a s obzirom na to da je znao tko sjedi u publici, među njima se našla i obrada pjesme "My Heart Will Go On" koja je postala planetarno popularna nakon izlaska filma "Titanik".

Celine Dion došla je uživati u radu glazbenika iz Pule, a on nije propustio priliku odati joj priznanje za dugogodišnju glazbenu karijeru te je odsvirao pjesmu koja je, po mnogima, njezin najveći hit. Kada je stigla u dvoranu, kanadsku zvijezdu pratio je pljesak dok je hodala do svog mjesta, a Hauserova izvedba iznimno ju je dirnula. Po završetku je ustala i zapljeskala čelistu zajedno s ostatkom publike, a ubrzo je shvatila da oni ne plješću samo njemu, nego i njoj. U tom je trenutku poslala poljupce prisutnima te se počela zahvaljivati i kimati glavom.

Nakon obrade Oscarom nagrađenog hita, Hauser se obratio slavnoj glazbenici: "Moj najveći san je nastupati s Vama" pa ju je nakon toga pozvao i da zapjeva s njim na pozornici: "Samo jedna strofa? Samo jedna?"

Dion ga je odbila jer zbog svoje dijagnoze Stiff-Person sindroma nije u stanju nastupati, ali to nije pokvarilo ovaj poseban trenutak.

"Hvala vam što ste ovdje, nama je to velika čast. Uživajte u ostatku nastupa", poručio joj je talentirani Istrijan.

Ponosan nije bio samo Stjepan, nego i njegov brat Miron koji ga je pohvalio na svom Facebook profilu.

"Svakodnevno dobivam savjete da popričam sa Stjepanom o njegovom radu i ponašanju, pa predlažem da mi isti prvo pošalju story gdje se Celine Dion divi njihovom radu i talentu. Ponosan na mog Stipu kao nikad!!!!"

Nakon što je koncert priveden kraju, dvoje glazbenika se zajedno fotografiralo, a Celine je Hauseru priznala da je velika obožavateljica njegovog rada.

Foto: Instagram Stjepan Hauser i Celine Dion

