Čekaonica za karte za Thompsonov koncert je puna: Više od 18 tisuća ljudi čeka u redu

U podne je započela prodaja ulaznica za koncerte Marka Perkovića Thompsona (59), a interes obožavatelja nadmašio je sva očekivanja. Na internetskom sustavu Entrio za karte za koncert u Zagrebu, već je u 12 sati u redu čekalo više od 18 tisuća ljudi, dok su se na prodajnim mjestima diljem Hrvatske formirali manji redovi.

Foto: Entrio/screenshot

Ovako je izgledao red na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Popularni pjevač nedavno je najavio veliku turneju koja obuhvaća četiri hrvatska grada. Prvi koncert održat će u Osijeku, gdje će nastupiti 21. i 22. studenoga. Nakon Osijeka, Thompson stiže u Varaždin, gdje će 7. prosinca zapjevati u Areni, a potom i u Zadru 12. prosinca. Turneja će kulminirati 27. ožujka velikim završnim koncertom u Areni Zagreb.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prodaja ide brzo

Ulaznice se mogu kupiti putem sustava Entrio, kao i uživo na njihovim prodajnim mjestima. S obzirom na velik interes i dosadašnji odaziv publike, očekuje se da će koncerti biti rasprodani u rekordnom roku.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Podsjetimo, pjevač je održao koncert 5. srpnja u Zagrebu, koji je bio spektakl za pamćenje. Procjene govore da se na Hipodromu okupilo između 450 i 500 tisuća ljudi, čime je ovo najmasovniji koncert održan u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Istražili smo mogu li poslodavci zadržati visoko obrazovane radnike u Hrvatskoj