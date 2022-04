Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović (48) jasno je rekla što misli o mladim ženama koje žele biti uspješne i uz to besprijekorno zgodne i atraktivne.

'To mi je bez veze'

Ceca je za Blic TV otkrila što misli o aktualnoj vijesti u Srbiji, tužbi producenta Saše Lazića te o zdravstvenom stanju njezine kćerke Anastasije.

Pjevačica je se osvrnula na slučaj Andreane Čekić, koju je producent Saša Lazić tužio zbog pjesme "Cipele". "Meni je puno gore kad izvođaču date pjesmu, pa zbog nekih možda međuljudskih neslaganja zabranite izvođaču, koji je donio tu pjesmu, prezentirao je publici, zbog njega je publika zavoljela tu pjesmu i onda sad autor ima pravo zabraniti tom pjevaču da izvodi tu pjesmu", započela je.

"To mi je potpuno bez veze. Imate slučajeve, na primjer, što se dogodilo Andreani Čekić. Tu su neki YouTube problemi, ali generalno, mislim da pjevač daje pečat pjesmi, prezentira je, daje joj dušu i nameće je publici", rekla je Ceca Ražnatović te je otkrila kako se osjeća njezina kćerka Anastasija kojoj je pozlilo tijekom nastupa u Esenu u Njemačkoj, zbog čega je morala otkazati koncert.

"Pa dobro je. Njoj je pozlilo, ona ne jede. Već sam je kritizirala, ali to je problem mladih žena. Puno trenira, radi s plesačima i zaboravila je jesti, pao joj je tlak i to se događa", rekla je pjevačica.

Podsjetimo, Ceca je prije nekoliko tjedana prekinula vezu sa svojim 10 godina mlađim dečkom, Bogdanom Srejovićem. Malo prije prekida komentirala je svoju ljubavnu vezu s Bogdanom za srpske medije.

"Teško da me sada nešto može promijeniti, jer sam formirana ličnost, pa tako i on. Naša veza se bazira na ljubavi, povjerenju i kompromisu, jer bez kompromisa se ne može, ne postoji jednosmjerna ulica. Zrela sam, stabilna osoba, on je također takav čovjek i nama nije teško funkcionirati. On odlično zna s kim je u vezi, također ja znam što on voli, što mu paše i jako mi je lijepo. Mirna sam, sretna i zadovoljna, a taj mir nema cijenu", rekla je Ceca za Blic.