Pjevačica Ceca Ražnatović (48) i, njezin 10 godina mlađi dečko, Bogdan Srejović (38) odlučili su krenuti svatko svojim putem. Par je prekinuo nakon godinu dana intenzivne ljubavne veze.

Cecin bivši ljubio je missicu

Ovaj par je potresao tabloide kada su se pojavile njihove zajedničke fotografije na Instagramu, srpski mediji su odmah saznali tko je Cecin mlađi dečko.

Srejović je navodno poduzetnik koji uspješno vodi mnoge klubove i restorane u Srbiji, a zbog posla je često znao biti dio estradnih krugova u kojima je upoznao i svoju bivšu suprugu Zoranu Tasovac, bivšu Miss Vojvodine, s kojom ima kćerku, piše srpski Pink.

Pukla ljubav između Cece i Bogdana

Ceca je nedavno suptilno priznala zbog čega je pukla ljubav između nje i Bogdana.

"Teško da me sada nešto može promijeniti, jer sam formirana ličnost, pa tako i on. Naša veza se bazira na ljubavi, povjerenju i kompromisu, jer bez kompromisa se ne može, ne postoji jednosmjerna ulica. Zrela sam, stabilna osoba, on je također takav čovjek i nama nije teško funkcionirati. On odlično zna s kim je u vezi, također ja znam što on voli, što mu paše i jako mi je lijepo. Mirna sam, sretna i zadovoljna, a taj mir nema cijenu", rekla je Ceca za Blic prije nego što se udaljila od Bogdana.

Isto tako, Ceca je u tom razgovoru priznala da se ne misli udavati za Bogdana, "taj papir apsolutno mi neće nadograditi odnos, niti donijeti nešto ljepše i novije", rekla je tada ova srpska pjevačica. Nekoliko dana nakon što je dala ove izjave u javnost, Ceca i Bogdan su prekinuli, njihova jednogodišnja veza je otišla u vjetar.

Sudeći po Instagram objavama, Bogdan se zabavlja po noćnim klubovima i provodi vrijeme s kćeri, a Ceca se vratila svom uobičajenom estradnom životu.