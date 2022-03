Svetlanu Cecu Ražnatović obično gledamo u glamuroznim izdanjima. Ekstenzije, visoke potpetice, steznici, puno šminke...na sve smo to već navikli. Baš je zato iznenađenje vidjeti je potpuno prirodnu.

Naime, na Instagram kanalu njezine kćeri Anastasije osvanuo je video na kojem se Ceca igra sa svojim unukom Željkom u 100% kućnom izdanju - bez šminke, u udobnoj odjeći i s raščupanom pundžom.

I izgleda prelijepo.

Na videozapisu se vidi i Željkova reakcija kada ugleda oca Veljka, ali i Cecina zamjerka što sina previše "mazi i pazi".

Podsjetimo, Ceca je prije nekoliko tjedana prekinula vezu sa svojim 10 godina mlađim dečkom, Bogdanom Srejovićem.

Malo prije prekida komentirala je svoju ljubavnu vezu s Bogdanom za srpske medije.

"Teško da me sada nešto može promijeniti, jer sam formirana ličnost, pa tako i on. Naša veza se bazira na ljubavi, povjerenju i kompromisu, jer bez kompromisa se ne može, ne postoji jednosmjerna ulica. Zrela sam, stabilna osoba, on je također takav čovjek i nama nije teško funkcionirati. On odlično zna s kim je u vezi, također ja znam što on voli, što mu paše i jako mi je lijepo. Mirna sam, sretna i zadovoljna, a taj mir nema cijenu", rekla je Ceca za Blic.

U istom je razgovoru otkrila kako "papir neće ništa značiti za njihovu vezu", a čini se da je i s papirom i bez papira bila u pravu. Veze više ionako nema.