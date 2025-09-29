IKONE 90-IH /

Carmen Electra oduševila fotografijom, evo kako danas izgledaju njezini kolege iz Baywatcha

Carmen Electra oduševila fotografijom, evo kako danas izgledaju njezini kolege iz Baywatcha
Foto: Profimedia

Kako izgledaju i čime se bave legende Baywatcha

29.9.2025.
11:42
Glumica Carmen Electra (53) zapalila je društvene mreže novom serijom provokativnih fotografija. Na fotografijama pokazuje da i dalje zrači seksepilom i samopouzdanjem, podsjećajući fanove zašto je bila jedna od najpoznatijih zvijezda serije Baywatch.

Electra je svojim izgledom i stavom dokazala da godine nisu prepreka za atraktivan i zavodljiv izgled, a reakcije fanova nisu izostale - mnogi je hvale kao inspiraciju i primjer samopouzdanja u svakoj dobi.

Foto: Profimedia

Što danas rade ostale zvijezde Baywatcha?

Nekadašnje zvijezde Baywatcha nastavile su svoje karijere na razne načine i ostale u središtu pažnje javnosti. Pamela Anderson (58) nedavno je radila na remakeu kultnog filma Barb Wire i vodi vlastitu produkcijsku kuću. 

Foto: Profimedia

Jason Momoa (45), koji je glumio Jasona Ioanea, ostvaruje uspjehe u Hollywoodu te je posljednjih godina nastupio u filmovima Chief of War i Supergirl: Woman of Tomorrow.

Foto: Christian Ender

Legendarni David Hasselhoff (73), poznat po ulozi Mitcha Buchannona, i dalje nastupa, promovira glazbu, a 2024. je postao djed, čime se obitelj proširila novom generacijom.

Foto: Lionel Guericolas/mpp/starface

Yasmine Bleeth (57), poznata po ulozi Caroline Holden u Baywatchu, posljednjih se godina povukla iz javnog života i posvetila mirnijem obiteljskom životu.

Foto: Theimagedirect.com

Fenomen atraktivnih spasilaca

Podsjećamo, Baywatch je tijekom 1990-ih i ranih 2000-ih postao globalni fenomen, gledan u više od 140 zemalja i prepoznatljiv po svojim ikoničnim scenama i zvijezdama koje su lansirale karijere. Serija je obilježila pop kulturu, utjecala na televizijski žanr drame i akcije, te ostala simbolom ljeta, adrenalina i glamura koji privlači i nove generacije gledatelja.

