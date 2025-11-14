Cardi B dobila četvrto dijete: Rodila sina, a imena ostale djece su... Ma najbolje da pogledate sami

Američka reperica i glumica Cardi B (33) trenutno proživljava jedno od najuzbudljivijih razdoblja u svom životu. Reperica je 13. studenog na društvenim mrežama otkrila da je sa svojim dečkom, igračem američkog nogometa Stefonom Diggsom, dobila sina.

"Početi ispočetka nikada nije lako, ali toliko se isplatilo. Donijela sam novi album, novu glazbu i novog člana obitelji. Još jedan razlog da budem najbolja verzija sebe i da svojoj djeci pružim ljubav i život kakav zaslužuju", napisala je pjevačica na Instagramu uz video u kojem samouvjereno korača bijelim hodnikom u elegantnoj crnoj kombinaciji.

U objavi je istaknula da joj je fokus u novom razdoblju jasan: "Ovo poglavlje je Ja protiv sebe."

Ostala djeca imaju zanimljiva imena

Cardi, koja s bivšim suprugom Offsetom ima Kulture (7), Wavea (4) i Blossom (1), posljednjih mjeseci balansira između majčinstva i karijere. U rujnu je objavila svoj drugi album Am I the Drama?A u veljači kreće na turneju Little Miss Drama. Istodobno, Diggs, koji iz prijašnje veze ima kćer Novu (9), pruža joj snažnu podršku.

"On mi daje osjećaj sigurnosti i samopouzdanja. Zbog njega imam osjećaj da mogu osvojiti svijet", rekla je reperica o partneru. "Uzajamno se podupiremo i oboje smo među najboljima u onome što radimo."

Reperica ne krije da joj je trudnoća bila fizički zahtjevna, ali ističe da ju je majčinstvo oblikovalo: "Pretvorilo me u pravu ženu. Naučilo me zrelosti i žrtvovanju."

Par je svoju romansu potvrdio na Valentinovo 2025., a zatim i zajedničkim pojavljivanjima na Met Gala after-partyju i NBA utakmici u New Yorku. Glasine o prekidu u srpnju opovrgnula je Cardi pokazavši luksuzni sat koji joj je Diggs poklonio.

U rujnu je potvrdila da očekuju svoje prvo zajedničko dijete, a sada je mališan već stigao. "Jako smo sretni", rekla je tada. "I, molim vas, podržite moj album. Ipak sam sada mama četvero djece."

Diggs se nedavno našao u medijima zbog tužbe modela koja tvrdi da je otac njezina djeteta, no on je to odlučno demantirao i zatražio DNK test. Cardi je na društvenim mrežama sve popratila karakterističnim humorom, piše E! News.

Unatoč drami i izazovima, reperica poručuje da ulazi u svoje najjače razdoblje. "Ovo je moje novo poglavlje — i tek počinjem."

