Bizarno ponašanje Britney Spears: Viđena u društvu nepoznatog muškarca koji je nosio umjetnu bebu

Fotografi su popularnu pjevačicu snimili na aerodromu u Meksiku u društvu nepoznatog muškarca koji je u rukama držao umjetnu bebu koju je prekrio dekom. Mnogi prolaznici primijetili su neobičan prizor poznate zvijezde koja je u vrijeme izlaska na sebi imala crnu duksu koju je kombinirala s kratkim hlačama, sandalama i sunčanim naočalama.

Američka pjevačica je već jednom iznenadila svojim neobičnim ponašanjem kada je prije nekoliko godina u videu svojim pratiteljima prikazala tu istu umjetnu bebu.

"Dobila sam bebu ljudi, postala sam mama. Uzimam malu pauzu od svakodnevnog snimanja kod kuće! Njena soba je prelijepa i zove se Brenan...čak i ličimo! Moja prva djevojčica!", izjavila je.

​Prema najnovijim informacijama, Britney Spears i njezin partner Paul Soliz ponovno su prekinuli vezu u veljači 2025. Njihova veza bila je poznata po čestim prekidima i pomirbama, a prethodno su se rastali i u srpnju 2024. zbog sumnje da je Soliz iskorištavao njezin životni stil. Nakon posljednjeg prekida, Soliz je napustio Britneyin dom u području Los Angelesa prenosi ​Page Six.

U međuvremenu, Britney je također izazvala zabrinutost među obožavateljima zbog svojih objava na društvenim mrežama, posebno zbog provokativnih fotografija na kojima pozira gola. U svom memoaru "The Woman in Me", objasnila je da uživa u takvom izražavanju jer je tijekom karijere često bila fotografirana, a sada se osjeća slobodnom pokazati svoju ljepotu i senzualnost. Međutim, neki obožavatelji izrazili su zabrinutost, komentirajući da je njezino ponašanje neobično i da bi mogla tražiti pomoć.

Ove neobične objave i ponašanja dodatno su povećale zabrinutost obitelji i obožavatelja zbog njezinog mentalnog zdravlja.

