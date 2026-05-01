Britney Spears ponudili nagodbu, hoće li izbjeći zatvor? Nedavni potez može joj pomoći

Pop ikona Britney Spears (44) službeno je optužena za vožnju pod utjecajem alkohola i droga nakon incidenta početkom ožujka. Dok joj prijeti sudska presuda, njezin nedavni potez - dobrovoljni odlazak u ustanovu za liječenje - mogao bi biti ključan faktor koji će odrediti njezinu budućnost, ublažavajući potencijalne pravne posljedice i otvarajući put prema prijeko potrebnoj stabilnosti.

Dramatično uhićenje i službena optužnica

Sve je počelo navečer 4. ožujka, kada je kalifornijska prometna patrola zaprimila dojavu o crnom BMW-u koji je vrludao i vozio velikom brzinom autocestom u blizini Newbury Parka. Policajci su locirali vozilo i zaustavili ga. Za volanom je bila Britney Spears, sama u automobilu. Prema policijskom izvješću, pokazivala je očite znakove oštećenja te je nakon niza terenskih testova prisebnosti uhićena zbog sumnje da je vozila pod kombiniranim utjecajem alkohola i droga. Provela je nekoliko sati u pritvoru u okrugu Ventura prije nego što je puštena.

Nekoliko tjedana kasnije, Tužiteljstvo okruga Ventura podiglo je službenu optužnicu protiv pjevačice. Tereti je se za jednu prekršajnu točku - vožnju pod kombiniranim utjecajem alkoholnog pića i neodređene droge, što predstavlja kršenje kalifornijskog prometnog zakona.

Hoće li se Spears izvući s blažom kaznom?

Iako je situacija ozbiljna, za Spears postoji tračak nade. Budući da joj je ovo prvi prekršaj takve vrste, bez zabilježene prometne nesreće ili ozlijeđenih, tužiteljstvo joj je ponudilo nagodbu poznatu kao "wet reckless". Radi se o smanjenoj optužbi za nesavjesnu vožnju koja uključuje alkohol ili droge, a koja nosi znatno blaže posljedice od pune DUI presude.

Ovakva vrsta nagodbe uobičajena je za okrivljenike bez prethodne povijesti vožnje pod utjecajem opijata, a posebno kada pokažu samoinicijativu za rješavanje problema, kao što je odlazak na rehabilitaciju. Ako prihvati ponudu, Spears bi vjerojatno izbjegla zatvorsku kaznu. Umjesto toga, suočila bi se s uvjetnom kaznom od 12 mjeseci, obveznim pohađanjem edukacijskog programa o opasnostima vožnje pod utjecajem opijata te plaćanjem zakonom propisanih novčanih kazni.

Odlazak na rehabilitaciju kao ključan potez

Neposredno nakon što je vijest o uhićenju dospjela u javnost, a prije podizanja optužnice, predstavnik pjevačice potvrdio je da se Spears dobrovoljno prijavila u ustanovu za liječenje. Pravni stručnjaci smatraju da bi ovaj potez mogao imati iznimno pozitivan utjecaj na njezin slučaj.

Bobby Taghavi, bivši tužitelj i pravni stručnjak, objasnio je za magazin People da "dobrovoljno traženje liječenja sudu i tužiteljima pokazuje da osoba situaciju shvaća ozbiljno prije nego što joj se bilo što naredi". Dodao je kako suci bolje reagiraju na proaktivnu odgovornost nego na "kontrolu štete u zadnji čas". Iako to nije zajamčena zaštita od zatvora, većina sudaca to gleda kao značajnu olakotnu okolnost. Prema izvorima bliskim pjevačici, glavna motivacija za ovaj korak bili su njezini sinovi, Sean Preston (20) i Jayden James (19), koji su izrazili želju da njihova majka bude zdrava.

Desetljeća borbe pod svjetlima reflektora

Podsjetimo, ovaj incident samo je posljednji u nizu javnih borbi s kojima se Spears suočava gotovo dva desetljeća. Od medijski popraćenog sloma 2007. godine, kada je obrijala glavu i napala fotografa kišobranom, preko trinaestogodišnjeg konzervatorstva koje je kontroliralo svaki aspekt njezina života, pa sve do nedavnih zabrinjavajućih objava na društvenim mrežama, uključujući i snimke plesa s noževima, njezin život neprestano je pod lupom javnosti. Njezin tim je nakon uhićenja izdao priopćenje u kojem se incident naziva "nesretnim i potpuno neoprostivim", izražavajući nadu da će to biti "prvi korak u dugo očekivanoj promjeni koja se treba dogoditi u životu Britney".

Ročište je zakazano za 4. svibnja, a s obzirom na to da se radi o prekršaju, Spears se ne mora osobno pojaviti. Njezin pravni tim može je zastupati.

POGLEDAJTE VIDEO: Javile su nam se Lelekice, ali i Baby Lazagna: Doznajte kakve su im šanse za finale