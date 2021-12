Britney Spears slavi 40. rođendan! Što reći, a ne pretjerati? Britney, živjela ti nama sto godina! Na ovaj poseban dan pokušali smo sumirati 40 godina skandala, kiča, smijeha, plača, šljokica i pjesme. Nitko kao Britney!

Već je od malih nogu nastupala i prehranjivala svoju obitelj

Britney Spears rođena je u saveznoj državi Mississippi, a odrasla je u Kentwoodu. Njezina majka Lynne učiteljica je u osnovnoj školi, a otac Jamie radio je na građevini. Prema njemu je Britney od malih nogu počela osjećati strah, s obzirom na to da se često opijao i maltretirao njezinu majku. Velika priča o Britney počinje 1989. godine kada se kao osmogodišnjakinja prijavila na audiciju za show Mickey Mouse Club Disney Channela. Iako su na prvi mah producenti jednosložno odlučili da je Britney premlada za javni nastup, jedan joj je ipak, shvativši koliko je talentirana, odlučio pronaći agenta u New Yorku. Upravo je zahvaljujući njemu s majkom i mlađom sestrom nekoliko mjeseci provela na Manhattanu, pohađajući Professional Performing Arts School.

Godine 1991. glumi opsjednuto dijete u filmu Ruthless. Iako prvu audiciju za Mickey Mouse Club nije prošla, u novom pokušaju, kao jedanaestogodišnjakinja, prolazi audiciju i uz Christinu Aguileru, Justina Timberlakea i Ryana Goslinga blista u dječjem showu. Sa 14 je napustila školu kako bi se potpuno posvetila estradnoj karijeri, što je podržavala i njezina majka.

"Bila sam sigurna da Gospodin ima planove za nju", govorila je njezina majka Lynne.

Nakon završetka snimanja Mickey Mouse Club showa, upisala se u srednju školu. Već s 15 godina s Jive Recordsom potpisuje ugovor i u naredne dvije godine snima svoj debi album s producentima Ericom Fosterom Whiteom i Maxom Martinom.

Početkom 1998. snima album "Baby One More Time", koji je u prodaju pušten tek godinu dana kasnije. U međuvremenu, Britney snima reklama po trgovačkim centrima. Kada je album konačno bio objavljen, postigao je uspjeh i vrlo se brzo našao na vrhovima svih glazbenih top ljestvica, što ga je učinilo prvim debi albumom koji je postao album godine u Sjedinjenim Državama.

Upravo je ovaj spot pokušaj njezinih menadžera da se obogate na tada maloljetnoj Britney. Sve je to ostavilo traga i na njoj. Već s 13 godina počela je piti, a drogu konzumirati na snimanju prvog albuma. S nepunih 15 godina izgubila je nevinost s izvjesnim Regom Jonesom, tada 17-godišnjakom, iako se zaklinjala kako svoje prvo sekusalno iskustvo čuva za Justina Timberlakea.

Godine 1999. dobila je i brojne MTV-jeve nagrade, poput Nagrade za najboljeg ženskog izvođača, najbolju pop pjevačicu, najboljeg novog izvođača i najbolju pjesmu. Iste je godine s majkom Lynne napisala knjigu "Od srca srcu", u kojoj pišu o životu, ljubavi i snovima, ali i daju odgovore na neka univerzalna pitanja. Uskoro je osnovala i Zakladu Britney Spears, koja organizira ljetne kampove u saveznoj državi Massachusetts za neprivilegiranu djecu.

Drugi album "Oops!... I Did It Again" pojavio se u prodaji nedugo nakon njezinog osvajanja nagrade Grammy te je uskoro postao najbolje prodavanim albumom neke pjevačice ikada u SAD-u, a za njega je dobila još dvije nominacije za Grammy. Britney nastavlja niz pa 2004. godine osvaja Grammy za pjesmu "Toxic" koju je pjevačica napisala za dečka o kojem je tada bila jednostavno "ovisna". Oprah Winfrey (67) ugostila je Britney i njezinu majku Lynne Spearss (66) koja je rekla da je pjevačica još od svoje četvrte godine pokazivala znakove talenta koji ju je lansirao u svijet pop glazbe.

A onda su krenuli prvi problemi

Godine 2004. Britney se zaljubila u repera Kevina Federlinesa (43) za kojeg se udala te godine, a tri godine nakon zatražila je razvod. Reper je dobio skrbništvo nad njihove dvije, tada, malodobne kćeri. Treba spomenuti i "brzinski" brak Britney Spears koji je sklopljen u 55 sati, a okončan ubrzo nakon toga, vjenčanje je bilo u Las Vegasu s Jasonom Alexanderom. Otad kreće borba koja će potpuno obilježiti karijeru popularne pjevačice.

Zašto je Britney obrijala glavu 2007. godine? Pjevačica je godinama morala trpjeti život koji joj je bio nametnut, svaki dan je imala posebne rasporede kojih se striktno morala držati, svaki njezin pokret u javnosti ili izjava morali su biti dobro isplanirani. Nakupljena anksioznost i depresija učinili su svoje, vidno pod opijatima, Britney je 2007. godine ušla u frizerski salon i tražila frizere da joj obriju glavu. Nakon što su šokirani frizeri odbili to učiniti, pjevačica je odlučila uzeti stvar u svoje ruke i to je učinila sama. Zatim je ošla u tattoo salon i odlučila se tetovirati. Paparazzi su te scene, naravno, snimili. Spears je prvi put bila smještena u ustanovu dok se suočavala s očitim problemima s mentalnim zdravljem usred opakog zlostavljanja paparazza 2008., tada se javlja i njezin problem sa skrbništvom za koji krivi svoju majku.

Sve je krenulo nizbrdo

Skrbništvo sud dodjeljuje pojedincima koji nisu u stanju donositi vlastite odluke, poput onih s demencijom ili drugim mentalnim bolestima. Britney Spears je od 2008. godine bila pod skrbništvom oca Jamieja Spearsa (69) koji je imao mogućnost kontrolirati nju i njezin novac. Ovakva vrsta skrbništva prije svega se dodjeljuje osobama koje imaju intelektualne teškoće ili demenciju. Odluku koja je promijenila karijeru ove pop dive donio je ustavni sudac odlučivši da ona nije sposobna za upravljanje stečenim bogatstvom.

Priča se odvila tako da je otac Britney Spears podnio peticiju za hitnu naredbu o "privremenom čuvanju" i tako je dobio kontrolu nad financijskom imovinom svoje kćeri, uključujući njezin dom u Hollywoodu i kreditne kartice. Nalog za to je izdao sud koji je kasnije "dokazao" da Britney nije sposobna brinuti se o sebi niti upravljati svojim poslovima. Kap koja je prelila čašu bio je dan kada je, tada 26-godišnja pjevačica, kolima hitne pomoći odvezena u medicinski centar UCLA na trodnevnu psihijatrijsku procjenu, a navodno prije prijema na psihijatriju pjevačica nije spavala pet dana.

Britney je ponovno slobodna

Skrbništvo nad pop pjevačicom je završilo 2021. godine kada je sutkinja Brenda Penny u Los Angelesu maknula njezina oca s trona i tako je izgubio sav nadzor nad imovinom svoje kćeri vrijednom 60 milijuna dolara. Pokret "Oslobodite Britney" je napokon došao na svoje. Miljenici pjevačice su od njezina "zatvaranja" 2008. pokrenuli pokret i zajedno s njom se borili za oslobođenje koje su dočekali nakon 13 godina.

Pjevačica se zaručila

Britney Spears nedavno je objavila da se zaručila sa 27-godišnjim Samom Asgharijem, svojim osobnim trenerom. Zaljubljena pjevačica ovog ljepotana je upoznala na snimanju svog spota 2016. godine i otad njihova ljubav ne jenjava - dokaz za to su i objave na Instagramu.