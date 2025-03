Glumica iz hit serije rodila prvo dijete: Mnogi se čudom čude neobičnom imenu

Engleska glumica Michelle Keegan (37) je na Instagramu objavila da su ona i njezin suprug, reality zvijezda Mark Wright (38), postali roditelji. Kako je napisala u objavi, djevojčici su nadjenuli ime Palma Elizabeth, a u istoj je navela da je njihovo prvo dijete rođeno šestog ožujka.

"Zajedno imamo novu ljubav… Našu djevojčicu. Palma Elizabeth Wright: ''06.03.25.''

Čestitke paru na društvenim mrežama uputili su brojni prijatelji i kolege, uključujući Rochelle Humes, Kelly Brook, Vicky Pattison i Markova brata Josha Wrighta. Bivši kolega iz TOWIE-ja, James Argent, napisao je: "Volim vas i presretan sam zbog vas, bit ćete sjajni roditelji."

No, neki su komentirali i ime njihove djevojčice: "Kao neobično, ali prekrasno ime"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, Keegan je poznata po ulogama u serijama poput ''Naša djevojka'', "Ako me prevariš'' i ''Koronacijska ulica'', a vijest o trudnoći s javnošću je podijelila prošle godine. S Markom Wrightom, bivšim reality sudionikom serije The Only Way Is Essex (TOWIE), upoznala se 2012. godine. Par se zaručio 2013., a vjenčao u svibnju 2015. Žive u Essexu u kući koju su izgradili od temelja.

Foto: Profimedia Michelle Keegan i Mark Wright

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: U bolnicu u Zaboku ove godine rođeno 100 beba više nego lani, otkrivamo tajno zašto je mame vole

Tekst se nastavlja ispod oglasa