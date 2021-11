Britney Spears progovorila je o tome kako je to konačno biti slobodna od svog konzervatorstva u videu objavljenom u utorak, nekoliko dana nakon što je sudac prekinuo pravni aranžman koji je njezinom ocu i njegovom timu omogućio da kontroliraju njezine poslove gotovo 14 godina.

Pjevačica je istaknula kako će svojim obožavateljima upravo dati uvid u mali dio svega što je proživljavala prije nego što sve detalje ispriča kod kraljice talk showa Opre Winfrey.

"Zaista sam dugo vremena bila u situaciji u kojoj nisam htjela biti", rekla je Spears u videu objavljenom na svom Instagramu. "Tako da sam iskreno zahvalna za svaki dan."

39-godišnja pop zvijezda navela je neke od vrlo normalnih stvari koje je mogla iskusiti sada kada je njezino konzervatorstvo završeno, kao što je posjedovanje ključeva od auta, posjedovanje kartice na bankomatu, "prvi put da vidi gotovinu“ i troši vlastiti novac na kupnju stvari poput svijeća.

Sada želi pomoći drugima

"To su male stvari za nas žene, ali to čini veliku razliku i zahvalna sam na tome, znate", rekla je. "Lijepo je. Stvarno je lijepo." Spears je također jasno dala do znanja da je, iako ju je konzervatorstvo kontroliralo, spremna vratiti svoj život. Rekla je da bi voljela svojim iskustvom pomoći drugima.

"Nisam ovdje da bih bila žrtva", rekla je, govoreći izravno u kameru. "Živjela sam sa žrtvama cijeli život kao dijete, zato sam izašla iz svoje kuće i radila 20 godina".

"Ovdje sam da budem zagovornik osoba sa stvarnim invaliditetom i stvarnim bolestima", nastavila je Spears. "Ja sam vrlo jaka žena, pa mogu samo zamisliti što je sustav učinio tim ljudima. Stoga se nadam da će moja mala priča, nadam se da će moja priča utjecati i napraviti neke promjene u korumpiranom sustavu."