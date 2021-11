Britney Spears (39) i njezin dugogodišnji ljepotan, Sam Asghari (27), djeluju jako zaljubljeno još od prvog dana kada su se upoznali na snimanju njezina glazbenog spota "Slumber Party" 2016. Par je u rujnu ove godine objavio da su se zaručili

"Bio sam uzbuđen što ću upoznati jednu od najvećih umjetnica svih vremena. Imao sam leptiriće u trbuhu, prisjetio se ovaj osobni trener za Men’s Health u srpnju 2018. Kada je Asghari pokušao probiti led, umalo je uništio svoje šanse: "Rekla je: Bok, ja sam Britney, a ja sam rekao: Oprosti, kako se ono zoveš?, Pokušao sam biti smiješan. Mislim da tu moju šalu nitko nije shvatio", prisjetio se za magazin.

Došao je u Ameriku s 12 godina

Asghari je rođen u Iranu, Teheranu, kao najmlađe od četvero djece. Na kraju je emigrirao u Ameriku s ocem kada mu je bilo samo 12 godina, a živjeli su u Los Angelesu. Za MS magazin je rekao: "Morao sam napustiti svoje prijatelje i obitelj s kojima sam bio vrlo blizak i znao sam da se selim i da se više nikada neću vratiti."

Asghari se pridružio nogometnom timu svoje srednje škole, a kasnije je sudjelovao u nogometnom programu na Sveučilištu Nebraska- Lincoln. Kasnije je nastavio igrati za "Moorpark College" u Los Angelesu. "Bio sam vrlo macho tip - igrao sam nogomet i bio na policijskoj akademiji", rekao je Asghari za Men's Health. S 21 godinom je nosio i prvu modnu reviju Palm Springsu, kasnije je počeo s većim nastupima, uključujući Super Bowl, reklamu za Toyota Prius i malu ulogu u glazbenom spotu Fifth Harmony "Work from Home", te je na kraju dobio ulogu u spotu svoje sadašnje zaručnice Britney.

Smršavio je 45 kilograma

Asghari se na svom Instagram profilu prisjetio stari dana pa je s pratiteljima podijelio svoju sjajnu transformaciju. Naime, u šest mjeseci Asghari je izgubio gotovo 45 kilograma, piše MS. Nova tjelesna građa i zdrav način života promijenili su mu život, doveli ga do manekenstva, koje se pretvorilo u glumu. A gluma ga je dovela do uloge u glazbenom spotu Britney Spears. To je, naravno, izazvalo romansu s pop zvijezdom. Dvije godine kasnije, Spears i Asghari su zaručeni i jači nego ikad.

'Britney je moja obitelj'

Asghari je za Men's Health rekao: "Ona me motivira više od ikoga. Ludo je kako me osoba poput nje može činiti tako poniznim, da mogu biti tako skroman kad sam tako visoko u životu, to mi je najbolja stvar. Odrastao sam s tri sestre i jako sam obiteljski nastrojen, Britney je moja obitelj. Uvijek ću je podržavati. Ona je još jedan blagoslov koji mi se dogodio." Na temelju Instagram objava slavne pjevačice, čini se da su osjećaji i više nego obostrani. U jednoj objavi je napisala: "Sam me svaki dan inspirira da budem bolja osoba i zbog toga se osjećam kao najsretnija djevojka na svijetu!"

Britneyjev ljepotan nije fan njezinog oca

Asghari je otvoreno iznio svoje mišljenje o Jamieju Spearsu, Britneyinom ocu koji je bio njezin skrbnik od 2008., no od ove godine tome je došao kraj - Britney je slobodna. "Važno je da ljudi shvate da nemam poštovanja prema nekome tko pokušava kontrolirati naš odnos i stalno nam postavlja prepreke na putu. Po mom mišljenju Jamie je totalni ku*ac.", napisao je u objavi podijeljenoj na svom Instagram Storyju. Još je dodao da neće dalje elaborirati kako bi poštivao njihovu privatnost kao para. "Neću ulaziti u detalje jer sam uvijek poštivao našu privatnost, ali u isto vrijeme nisam došao u ovu zemlju da ne bih mogao izraziti svoje mišljenje i slobodu", rekao je.

Pjevačica mu je pomogla da uđe u glumačke vode

Uz podršku Britney Spears, Asghari se odlučio okušati u glumačkim vodama. Ovaj maneken i osobni trener je dosad glumio u dva filma "Nevjerojatno!!!" sa Snoop Doggom i "Znaš li čuvati tajnu?". "Odmalena sam se pripremao za sve, pa me nečudi što se sve događa. Kada su mi se dogode velike stvari, to me samo motiviralo i dovelo do pozicije, rekao je Asghari za MS. Ovaj novopečeni glumac kaže da je otvoren za glumu u svim vrstama žanrova, uključujući komediju, akciju i dramu, ali samo želi preuzeti uloge koje inspiriraju druge poput onih koje su inspirirale njegovo odrastanje.

Pale su i zaruke

Par se zaručio samo nekoliko dana nakon što je Britney postala slobodna. Pjevačica se pohvalila i na svom Instagramu gdje je napisala: "Je*eno one mogu vjerovati".