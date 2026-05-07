Reality zvijezda tragično preminula u 35. godini života: Njegove posljednje riječi zvuče jezivo

Britanska reality zvijezda Jake Hall, poznat po sudjelovanju u popularnom showu The Only Way Is Essex, preminuo je u dobi od 35 godina nakon tragičnog incidenta tijekom odmora na španjolskoj Mallorci.

Prema navodima stranih medija, Hall je pronađen mrtav u unajmljenoj vili u mjestu Santa Margalida, na sjeveru otoka. Policija je dojavu zaprimila oko 7:30 po lokalnom vremenu, a po dolasku na mjesto događaja pronašli su reality zvijezdu u lokvi krvi s teškim ozljedama glave, navodno uzrokovanima komadićima stakla.

Istragu vodi španjolska Civilna garda, a policija je ispitala četiri muškarca i dvije žene koji su također boravili u kući. Svi su navodno izjavili kako su se u vilu vratili u ranim jutarnjim satima nakon zabave.

“Fokusiramo se na teoriju da je žrtva preminula u tragičnoj nesreći nakon što je glavom udarila u staklena vrata, no još je prerano za konačne zaključke”, izjavio je izvor blizak istrazi.

Obdukcija bi trebala biti provedena u glavnom gradu otoka, Palmi.

Posljednje objave na društvenim mrežama

Samo nekoliko sati prije smrti Jake Hall objavio je niz fotografija i videa sa svog odmora na Instagramu.

“Život je ponekad sr***, ali pokušat ću se sjećati dobrih stvari, prolazim kroz sve to, samo stvaram umjetnost, u mnogo oblika”, napisao je u jednoj od posljednjih objava.

Nekoliko dana ranije podijelio je i emotivne fotografije sa svojom kćeri River, uz opis: “Moj svijet, moj svijet! Moj svijet”, popraćen emotikonima srca.

Nakon vijesti o njegovoj smrti, brojni prijatelji i poznanici oprostili su se od njega na društvenim mrežama.

“Strašno tužne vijesti. Šaljem svu ljubav njegovoj prekrasnoj kćeri, obitelji i prijateljima”, napisala je novinarka Amy Brookbanks.

Burna privatna veza i obitelj

Jake Hall iza sebe je ostavio kćer River, rođenu 2017. godine, koju je dobio s Missé Beqiri, bivšom zvijezdom emisije The Real Housewives of Cheshire.

Par je vezu započeo 2016. godine, a do svibnja 2018. bili su zaručeni. Međutim, samo nekoliko mjeseci kasnije protiv Halla je izdana zabrana približavanja nakon navodnih žestokih svađa koje su, prema pisanju medija, čuli i susjedi. Nakon niza sukoba par je prekinuo vezu.

Karijera obilježena realityjem i modom

Hall se proslavio 2015. godine kada se pridružio showu The Only Way Is Essex kao prijatelj Vas J Morgan i bivši partner Chloe Lewis.

U emisiji se pojavljivao između 14. i 17. sezone, nakon čega je napustio reality scenu i posvetio se poduzetništvu i modi. Posljednjih godina vodio je vlastiti modni brend By Jake Hall, dok je njegov raniji projekt Prévu Studio završio u likvidaciji unatoč prethodnom uspjehu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kyle Eastwood otvorio dušu u RTL Direktu: 'Njegovo ime baca veliku sjenu ponekad'