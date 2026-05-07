Svi gledaju i ne vjeruju što je napravila od sebe: Reality zvijezda sablaznila novim izgledom

Nadia Almada (49) ponovno je privukla pažnju javnosti nakon što su je paparazzi snimili na ulicama Istanbula tijekom oporavka od estetskih zahvata. Nekadašnja zvijezda britanskog reality showa viđena je s licem prekrivenim zavojima, dok je glavu skrivala maramom, no unatoč tome plijenila je pažnju svojom znatno vitkijom figurom i upečatljivom transformacijom.

Prema pisanju stranih medija, Almada je tijekom 2024. godine prošla operaciju smanjenja želuca, nakon koje je izgubila oko deset konfekcijskih brojeva. Sama je ranije priznala da se godinama borila s prekomjernom težinom i emocionalnim prejedanjem te da joj je zdravstveno stanje postalo ozbiljan alarm za promjene životnih navika.

Nedavno je otišla i korak dalje pa se podvrgnula dodatnim estetskim zahvatima na licu, uključujući facelift, zbog čega je snimljena s vidljivim podljevima i zavojima tijekom oporavka u Turskoj. Fotografije iz Istanbula brzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale brojne reakcije, od iznenađenja do podrške njezinoj odluci da promijeni izgled.

Prva transrodna pobjednica Big Brothera

Nadia Almada postala je poznata 2004. godine kada je pobijedila u petoj sezoni britanskog realityja Big Brother UK. Time je ušla u povijest kao prva transrodna osoba koja je osvojila britanski Big Brother, ali i jedna od prvih trans žena koja je stekla veliku mainstream popularnost na britanskoj televiziji. Rođena je na portugalskom otoku Madeira, a kasnije se preselila u Ujedinjeno Kraljevstvo gdje je gradila karijeru u medijima i showbusinessu.

Nakon pobjede u showu okušala se u glazbi, televizijskim emisijama i zabavnom programu, a pojavila se i u brojnim britanskim formatima poput “Come Dine With Me”, “Loose Women” i “Ultimate Big Brother”. Iako je njezina popularnost s vremenom splasnula, Almada je ostala prepoznatljivo lice britanske reality scene.

Posljednjih godina otvoreno govori o negativnim stranama slave te je priznala da joj popularnost nije donijela trajnu sreću ni stabilnost. U jednom intervjuu izjavila je kako je slava “poput ovisnosti” te da ljudi često imaju pogrešnu percepciju da poznat život automatski znači ispunjenost i bogatstvo.

