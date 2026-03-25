Influencerica se bori za život, pala s balkona i slomila kralježnicu na 24 mjesta

Britanska influencerica Beth Klug bori se za život u tajlandskoj bolnici nakon što je pod još nerazjašnjenim okolnostima pala s balkona četvrtog kata hotela u Pattayi. Nesreća se dogodila u ranim jutarnjim satima 15. ožujka, a mlada žena zadobila je višestruke i po život opasne ozljede, pretvorivši svoje ljetovanje iz snova u noćnu moru, pišu britanski mediji.

Njezini prijatelji u Velikoj Britaniji očajnički pokušavaju prikupiti sredstva za njezino liječenje i povratak kući, dok tajlandska policija istražuje sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

'Ruke su joj smrskane, ne može ih pomicati'

Prema izjavama njezinih prijatelja, Beth je pri padu s visine od četiri kata slomila kralježnicu na čak 24 mjesta. Pala je na betonsku žardinijeru i grmlje, što joj je vjerojatno ublažilo pad, ali i nanijelo katastrofalne ozljede. Ruke su joj potpuno smrskane i ne može ih pomicati.

Prvi ju je pronašao hotelski zaštitar kojeg je probudio glasan zvuk. "Čuo sam zvuk kao da je veliki predmet pao i udario u grmlje", rekao je zaštitar. "Požurio sam istražiti i pronašao ljudsko tijelo koje je palo i zapomagalo u pomoć. Odmah sam obavijestio vlasti." Hitne službe zatekle su je kako leži u grmlju pored zgrade od 22 kata, stenjući od nesnosnih bolova.

Istraga u tijeku, osiguranje čeka izvješće

Lokalna policija pokrenula je istragu i trenutno pregledava snimke nadzornih kamera kako bi utvrdila točan uzrok pada. Zasad nije poznato je li nesretna djevojka bila pod utjecajem alkohola. Policijsko izvješće ključno je za daljnje korake, jer njezina putna osiguravajuća kuća bez njega ne može pokrenuti isplatu troškova liječenja.

"Beth ima osiguranje, ali oni trebaju policijsko izvješće prije nego što počnu plaćati. Britansko veleposlanstvo se uključilo kako bi ubrzalo stvari", pojasnila je njezina prijateljica Kim Lyall.

Prijatelji mole za pomoć i suosjećanje

Njezini prijatelji u domovini su shrvani i mole za pomoć. "Ona je u velikim bolovima, kao što možete zamisliti. Uopće ne može pomicati ruke. Smrskane su. Molimo se samo da je uskoro vratimo kući", rekla je Lyall i uputila apel javnosti: "Ona je još uvijek mlada djevojka, sama u stranoj bolnici, prikovana za krevet u bolovima. Ljudi trebaju pokazati malo suosjećanja."

Prijateljica Anna Mohammed, koja je posjetila Beth u bolnici u Pattayi, potvrdila je ozbiljnost situacije. "Pokušavamo prikupiti sredstva da je vratimo kući. Leđa su joj slomljena na 24 mjesta, ne može koristiti ruke, ima teške ozljede i trpi ozbiljne bolove."

Samo tri tjedna prije nesreće, Beth je na društvenim mrežama objavila nasmijanu fotografiju s britanskog aerodroma uz optimističan natpis: "Sada počinje moje pravo tajlandsko iskustvo." Njezina se avantura odvijala u Pattayi, gradu poznatom kao "Grad Grijeha" i turističkoj meki koja privlači posjetitelje barovima, jeftinom zabavom i burnim noćnim životom, zbog čega su je neki Britanci prozvali i "porno Disneyland".

POGLEDAJTE VIDEO: Grše, čuvaj se, stigao je Padrino! Filipine zamijenio Kozari Bronxom, a poslušajte kako repa