Brigitte Bardot hitno operirana, llječnici zabrinuti: 'Stanje je zabrinjavajuće'

Francuska ikona Brigitte Bardot (91) hitno je hospitalizirana te je trenutno smještena u privatnu bolnicu u Tulonu, na jugu Francuske, nedaleko od svog doma u Saint-Tropezu, prenose strani mediji.

Navodi se da je hitno podvrgnuta operaciji zbog teške bolesti, a očekuje se da će za nekoliko dana biti otpuštena iz bolnice, iako je njezino stanje i dalje zabrinjavajuće, prenosi Ansa.

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća Brigitte Bardot povukla se iz filmske industrije i posvetila svoj život zaštiti životinja, osnivši vlastitu fondaciju.

Foto: Ifa Film/united Archives/profimedia

Podsjetimo, tijekom svoje karijere glumila je u oko 47 dugometražnih filmova. Što se tiče glazbe, snimila je oko 30 pjesama, od kojih su mnoge bile popularne u Francuskoj tijekom 1950-ih i 1960-ih godina.

