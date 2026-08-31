FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNA OBLJETNICA /

Brat princeze Diane suptilnom objavom slomio srca: 'Najgori dan u godini'

Brat princeze Diane suptilnom objavom slomio srca: 'Najgori dan u godini'
×
Foto: Instagram/Planet/Profimedia

Althorp House ima posebno značenje jer je upravo na tom imanju, na otoku usred jezera, Diana i sahranjena

31.8.2026.
15:39
Antonela Ištvan
Instagram/Planet/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Charles Spencer (62), mlađi brat pokojne princeze Diane, svake godine na isti dan javno obilježava njezinu tragičnu smrt. Ni ove godine nije napravio iznimku te je na 29. godišnjicu njezine smrti podijelio emotivnu objavu koja svjedoči o boli koja ne jenjava.

Zastava na pola koplja u Althorpu

Spencer je na svom Instagram profilu objavio fotografiju obiteljskog imanja Althorp House, doma u kojem je Diana provela djetinjstvo. Na krovu velebne građevine zastava obitelji Spencer spuštena je na pola koplja, što je tradicionalni znak žalosti. Uz fotografiju je kratko napisao: "31. kolovoza. Moj najgori dan." Ovaj datum označava godišnjicu tragične prometne nesreće u Parizu 1997. godine u kojoj je voljena princeza izgubila život. Althorp House ima posebno značenje jer je upravo na tom imanju, na otoku usred jezera, Diana i sahranjena, a svake godine na ovaj datum Charles Spencer na dirljiv način odaje počast svojoj sestri.

Brat princeze Diane suptilnom objavom slomio srca: 'Najgori dan u godini'
Foto: JUSTIN TALLIS/AFP/Profimedia

Uskoro izlazi i knjiga

Objava dolazi uoči izlaska njegove nove knjige, memoara pod nazivom "Swan Song: Diana, My Sister" (hrv. "Labuđa pjesma: Diana, moja sestra"), koja bi se na policama knjižara trebala naći u rujnu 2026. Očekuje se da će knjiga otkriti njegovu perspektivu na život i nasljeđe sestre čija smrt i danas izaziva tugu diljem svijeta.

Brat princeze Diane suptilnom objavom slomio srca: 'Najgori dan u godini'
Foto: Profimedia

Spencer, koji nosi titulu 9. grofa Spencera, aktivan je kao autor i novinar. U ožujku 2024. godine objavio je memoare "A Very Private School", u kojima je progovorio o zlostavljanju koje je doživio u internatu. Iako je prošlo gotovo tri desetljeća, Charlesova kratka, ali snažna poruka pokazuje da je gubitak sestre za njega i dalje duboka i prisutna bol.

 

Princeza DianaLady DiTragedija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike