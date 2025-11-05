Ispod savršenog braka skrivala se izdaja: David Beckham zbog ove žene zamalo je izgubio Victoriju

"Davide, od trenutka kad sam te upoznala prije 28 godina, uvijek si bio ponosan što predstavljaš svoju zemlju. Bilo na terenu ili izvan njega, nitko ne voli Englesku niti poštuje našu kraljevsku obitelj više od tebe, pa vidjeti te kako ti Kralj danas odaje počast nešto je što ću zauvijek pamtiti.

Postigao si toliko toga, a ipak si ostao isti ljubazan, ponizan i vrijedan čovjek kakvog sam upoznala prije gotovo 30 godina, kao i najdivniji suprug i otac. Nikada nisam bila ponosnija nego danas. Sir David Beckham, svi te toliko volimo”, riječi su kojima je Victoria Beckham (51) putem Instagrama iskazala ponos na činjenicu da je njezin suprug David Beckham (50) od kralja Charlesa (76) primio vitešku titulu u dvorcu Windsor zbog svojih zasluga u sportu i humanitarnom radu.

I premda je njihov brak danas, po svemu sudeći, nikad stabilniji i čvršći, to nije uvijek bio slučaj. Dvojac koji je sudbonosno "da" izrekao 1999. godine pet godina kasnije našao se pod svjetlima reflektora zbog navodne nogometaševe afere koja je zamalo presudila njihovoj ljubavi.

Bila je 2004. godina kada je jedan od najpoznatijih parova na svijetu – David i Victoria Beckham – doživio najveću krizu svog braka. Tada su britanski mediji eksplodirali od napisa o navodnoj aferi slavnog nogometaša, koja je gotovo srušila sliku savršene obitelji.

Prema tadašnjim tvrdnjama tabloida, David Beckham, koji je u to vrijeme igrao za Real Madrid, navodno je bio u vezi s Rebeccom Loos, svojom tadašnjom osobnom asistenticom. Rebecca je ubrzo nakon toga javno progovorila za medije, tvrdeći da je s nogometašem imala “intimnu vezu” dok je on živio u Španjolskoj, a Victoria ostala u Londonu s djecom.

David je te optužbe odlučno demantirao, nazivajući ih “apsurdnima” i “potpuno neistinitima”. Ipak, priča je mjesecima punila naslovnice diljem svijeta, a mnogi su se pitali hoće li brak Beckhamovih izdržati takav pritisak.

Victoria je tada ostala suzdržana, ali je u jednom intervjuu priznala da je to razdoblje bilo “iznimno teško” za obitelj. Par se, unatoč svemu, odlučio boriti za brak, a David se tada javno zahvalio supruzi na “snazi, oprostu i bezuvjetnoj ljubavi”.

Danas, više od dvadeset godina kasnije, Beckhamovi su i dalje zajedno, roditelji četvero djece i jedan od najpoznatijih parova na svijetu. No, sporna 2004. godina i dalje se često spominje kao najveća kušnja njihova odnosa.

Zanimljivo, nedavni dokumentarac “Beckham” ponovno je otvorio stare rane – Victoria je u njemu prvi put progovorila o boli i sramoti koju je tada osjećala. “To je bilo najteže razdoblje mog života. Ljudi nisu znali što se stvarno događalo iza zatvorenih vrata”, rekla je tada modna dizajnerica.

Iako je afera davno iza njih, priča o navodnoj prevari Davida Beckhama ostaje jedan od najpoznatijih skandala u povijesti celebrity svijeta – onaj koji je mogao sve srušiti, ali je, paradoksalno, njihov brak na kraju učinio još snažnijim.

