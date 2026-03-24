FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIRLJIVO /

Gdje je nestao? Boško Balaban se oglasio nakon dugo vremena i otkrio kako provodi slobodno vrijeme

Gdje je nestao? Boško Balaban se oglasio nakon dugo vremena i otkrio kako provodi slobodno vrijeme
×
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bivši nogometaš posljednji put objavio je fotografiju na Instagramu prije više od četiri godine

24.3.2026.
17:14
Hot.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Boško Balaban (47) ponovno je raznježio svoje pratitelje na Instagramu, podijelivši intiman trenutak sa svojom najstarijom kćeri Tashom (22). Uz fotografiju na kojoj nježno grli kćer, Balaban je kratko napisao: "Moje Sve", poruka koja je odjeknula među njegovim pratiteljima i otkrila dubinu njihova odnosa u svjetlu nedavnih obiteljskih izazova.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Njegova najstarija kći, rođena 2003. godine, već nekoliko godina gradi svoj život i akademsku karijeru u Parizu, gdje studira na prestižnom sveučilištu Sorbonne. Bivši napadač Dinama redovito pokazuje koliko je ponosan na njezin uspjeh i neovisnost. 

Tasha, koja je u Zagrebu završila XV. gimnaziju, poznatiju kao MIOC, očito je očeva velika radost i oslonac. Njezina majka, poduzetnica Iva Radić (49), također je u više navrata isticala koliko je ponosna na kćerin uspjeh, nazivajući je svojom "desnom rukom".

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

''Ja mogu reći da ću biti ponosna mama jedne sad već djevojke, koja će napustiti svoj dom i studirati negdje u Europi. I stvarno želim da to uspije i ako se upiše na to što želi i ako uspije ući na Sorbonnu, ja ću biti sretna zbog nje jako, jako, jako", rekla je Iva za Iva svojedobno za RTL Exkluziv.

Inače, Iva i Boško razveli su se 2017. godine nakon 15 godina braka.

Boško BalabanKćerOtac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike