Gdje je nestao? Boško Balaban se oglasio nakon dugo vremena i otkrio kako provodi slobodno vrijeme

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Boško Balaban (47) ponovno je raznježio svoje pratitelje na Instagramu, podijelivši intiman trenutak sa svojom najstarijom kćeri Tashom (22). Uz fotografiju na kojoj nježno grli kćer, Balaban je kratko napisao: "Moje Sve", poruka koja je odjeknula među njegovim pratiteljima i otkrila dubinu njihova odnosa u svjetlu nedavnih obiteljskih izazova.

Njegova najstarija kći, rođena 2003. godine, već nekoliko godina gradi svoj život i akademsku karijeru u Parizu, gdje studira na prestižnom sveučilištu Sorbonne. Bivši napadač Dinama redovito pokazuje koliko je ponosan na njezin uspjeh i neovisnost.

Tasha, koja je u Zagrebu završila XV. gimnaziju, poznatiju kao MIOC, očito je očeva velika radost i oslonac. Njezina majka, poduzetnica Iva Radić (49), također je u više navrata isticala koliko je ponosna na kćerin uspjeh, nazivajući je svojom "desnom rukom".

''Ja mogu reći da ću biti ponosna mama jedne sad već djevojke, koja će napustiti svoj dom i studirati negdje u Europi. I stvarno želim da to uspije i ako se upiše na to što želi i ako uspije ući na Sorbonnu, ja ću biti sretna zbog nje jako, jako, jako", rekla je Iva za Iva svojedobno za RTL Exkluziv.

Inače, Iva i Boško razveli su se 2017. godine nakon 15 godina braka.

