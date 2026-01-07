Boris Rogoznica otišao iz Hrvatske pa poručio: 'Povratnu kartu nemam'

Poznati domaći glazbenik Boris Rogoznica iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu objavom kojom je, kako sam kaže, najavio svoje najekstremnije putovanje do sada. Pjevač se javio iz Zračne luke dr. Franjo Tuđman te s velikim osmijehom na licu i golemim ruksakom na leđima, otkrio da napušta Hrvatsku na neodređeno vrijeme, bez povratne karte i jasnog plana.

"Da, ovo sam ja... Putovanju se radujem kao pas šetnji", započeo je Boris svoju objavu. "Nisu mi bitni ni luksuz, ni komfor, ni putna klasa. Bitno mi je iskustvo i osobni rast. Bez problema izdržim i lupanje koljena o prednje sjedalo", istaknuo je.

Već treću godinu zaredom, siječanjsku hladnoću odlučio je zamijeniti toplim tropskim krajevima, no ovaj put odlazak je drugačiji. "Povratnu kartu nemam, jer ne znam gdje ću biti kad odlučim da je vrijeme za povratak", napisao je, zaintrigiravši mnoge.

Na put bez prtljage

Ono što je posebno privuklo pažnju jest njegova odluka da putuje bez prtljage. Umjesto kofera, sa sobom nosi samo jedan ruksak u kojem se nalaze osnovne higijenske i tehničke potrepštine, oprema za snimanje te, u šaljivom tonu, oprema za snalaženje u prirodi koja uključuje mačetu i samostrel.

Odjeću, kako kaže, planira kupovati putem. Prva stanica na njegovom putovanju je Doha u Kataru, gdje će se nekoliko dana odmoriti i pripremiti za nastavak puta prema istoku, a svoje pratitelje je pozvao da ostanu uz njega jer "bi moglo biti zanimljivo".

Njegova objava brzo je prikupila brojne komentare podrške, a obožavatelji su mu poželjeli sretan put i dobru zabavu, nazivajući ga pravim avanturistom.

Ovaj avanturistički pothvat dolazi nakon prilično dinamičnog razdoblja u Borisovom životu. Tijekom 2025. godine pjevač je bio u fokusu medija, ponajviše zbog nagađanja o njegovom ljubavnom statusu nakon što je u nekoliko navrata objavio fotografije s tajanstvenom brinetom čiji identitet vješto skriva od javnosti.

Inače, Rogoznica je poznat kao veliki zaljubljenik u putovanja te je i ranije dijelio trenutke sa svojih avantura, no ovaj odlazak u nepoznato predstavlja korak dalje. Njegova hrabra odluka da krene na put bez definiranog cilja i datuma povratka zasigurno će inspirirati mnoge, dok njegovi pratitelji s nestrpljenjem iščekuju prve kadrove s egzotičnih destinacija koje će posjetiti.

