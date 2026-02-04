FREEMAIL
OBJAVIO SNIMKU /

Boris Rogoznica na Tajlandu upoznao djevojku iz BiH i priznao zašto ga je bilo sram

Boris Rogoznica na Tajlandu upoznao djevojku iz BiH i priznao zašto ga je bilo sram
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Pjevač je na put krenuo bez povratne karte i bez klasične prtljage

4.2.2026.
22:19
Hot.hr
Dusko Jaramaz/pixsell
Boris Rogoznica, hrvatski glazbenik, proteklih je tjedana boravio na Tajlandu, a po povratku je s pratiteljima podijelio zanimljivu anegdotu s putovanja. Na društvenim mrežama otkrio je kako je na jednom izletu brodom upoznao djevojku Berinu iz Bosne i Hercegovine, s kojom se zatekao rame uz rame – doslovno na drugom kraju svijeta.

'Nisam joj mogao reći koliko dugo putujem'

Rogoznica je uz snimku njihova upoznavanja objasnio kako je Berina iz Brčkog, trenutačno živi i radi u Njemačkoj kao građevinska inženjerka, a za putovanje po Aziji odlučila se uzeti čak godinu dana odmora. U trenutku susreta do povratka kući ostala su joj još dva mjeseca.

„Nisam joj od sramote mogao reći da sam ja uzeo samo mjesec dana za putovanje“, našalio se pjevač i dodao kako je svijet nevjerojatno malen kada se i na takvim destinacijama susretnu ljudi s ovih prostora.

Put bez plana i povratne karte

Podsjetimo, Boris je početkom siječnja s aerodroma u Zagrebu otkrio da na put kreće bez povratne karte i bez klasične prtljage. Sa sobom je imao tek ruksak s osnovnim potrepštinama, opremom za snimanje i snalaženje u prirodi.

Tada je poručio kako ne zna gdje će biti kada odluči da je vrijeme za povratak te da će odjeću kupovati putem, ovisno o destinaciji.

Od Indije do Tajlanda

Na svom putovanju Rogoznica je najprije boravio u Indiji, a zatim nastavio prema Tajlandu, gdje je i doživio spomenuti susret. Njegove objave s puta redovito su izazivale pozitivne reakcije pratitelja, koji su ga hvalili zbog spontanosti i otvorenosti prema novim iskustvima.

POGLEDAJTE VIDEO:Zaklada Marin Čilić dobila nove stipendiste: Ranije je tu čast imala Zrinka Ljutić i brojni drugi

Boris RogoznicaPutovanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
