Boris Rogoznica dobro se zabavlja u društvu samozatajne dame: Nabacili fotografiju iz kreveta

Glazbenik Boris Rogoznica čiji je privatni život pod povećalom javnosti od razvoda od Doris Pinčić Guberović (37) 2020. godine, ponovno je u središtu medijske pažnje. Iako svoj ljubavni status posljednjih godina ne eksponira, niz objava na društvenim mrežama sugerira da je u novoj vezi. Riječ je o brineti koja ga prati na putovanjima, od Jadrana do slovenskih Alpa, a pjevač njezin identitet i dalje drži u tajnosti.

Naime, u srijedu je na Instagramu objavio video s Logarske doline u Sloveniji koju je posjetio, a ubrzo nakon je na Instagram storyju obavio fotografiju sa samozatajnom brinetom koja mu je ondje pravila društvo. Dotičnoj dami je prekrio lice kako ne bi razotkrio njezin identitet, a na fotografiji koju je objavio, njih dvoje poziraju iz kreveta.

Foto: Instagram Screenshot/boris Rogoznica

Nitko ne zna o kojoj dami je riječ

Sve je započelo tijekom ljeta, kada je Rogoznica na Instagramu, koji prati više od 21 tisuća ljudi, počeo dijeliti fotografije koje su potaknule nagađanja. Prvo je objavio prizore s glisera, gdje upravlja plovilom u društvu brinete u jednodijelnom kupaćem kostimu. Njezino je lice prekrio emotikonom, što je odmah potaknulo glasine da je pjevač ponovno u vezi. Pratitelji su u komentarima postavljali pitanja o identitetu žene koja mu pravi društvo tijekom vožnje jet-skijem i plovidbe Jadranom.

Foto: Instagram Screenshot/boris Rogoznica

Da nije riječ samo o ljetnoj vezi, potvrdile su nedavne objave iz Logarske doline u Sloveniji. I dok se svi pitaju tko je nova žena u njegovom životu, Boris se očito dobro zabavlja i ne otkriva previše.

Podsjetimo, Boris je već dugo prisutan u javnosti, ne samo kao glazbenik, već i kao bivši partner voditeljice i influenserice Doris Pinčić Guberović. Par se vjenčao 2013. godine, a zajedno su dobili sina Donata i kćer Gitu. Iako su djelovali kao skladan par, razveli su se 2020. godine.

