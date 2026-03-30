Boris Novković po prvi put progovorio o smrti majke: 'Tada sam shvatio da sam sam'

Pjevač Boris Novković (58) otvorio je dušu i progovorio o jednom od najtežih trenutaka u svom životu - smrti majke Ozane, koja ga je duboko potresla. U razgovoru za emisiju Sada i ovde na Hype televiziji priznao je kako ga je njezin odlazak emotivno slomio, unatoč svijesti da je riječ o prirodnom životnom slijedu.

Iako se rijetko pojavljivala u javnosti, njegova majka bila je njegova najveća podrška i sigurna luka. Nenametljivo ga je pratila kroz sve životne faze, od prvih glazbenih koraka do velikih uspjeha, uvijek pazeći da ostane prizemljen, unatoč slavi i izazovima privatnog života. Vijest o njezinoj smrti prošla je tiho, bez velike medijske pažnje.

“Kad sam izgubio majku prije dva i pol mjeseca, tada sam definitivno prestao biti dijete. Tada sam se prvi put zapitao: ‘Bože, pa ti si sada sam na svijetu’, iako smo sami došli na ovaj svijet i sami s njega odlazimo”, iskreno je rekao.

'Majka će u tebi uvijek vidjeti dijete'

Podsjetio je i na ljubavnu priču svojih roditelja. Njegov otac, legendarni skladatelj Đorđe Novković, upoznao je Ozanu tijekom studija na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, gdje je on diplomirao dirigiranje, a ona glazbenu pedagogiju. Boris je rođen 1967. godine, a obitelj se ubrzo preselila u Zagreb.

Posebno emotivno prisjetio se njihove svakodnevice, ističući koliko je majčinska briga bila prisutna do samog kraja.

“Dok god je majka bila živa, nije prošao dan da me nije pitala jesam li ručao, jesam li na sigurnom, pazim li kad putujem. Majka će u tebi uvijek vidjeti dijete, bez obzira na to koliko imaš godina”, rekao je.

Iako nema braće ni sestara, Boris Novković naglašava kako nije sam, uz njega su obitelj i bliski prijatelji koji mu pružaju podršku u ovom teškom razdoblju.

