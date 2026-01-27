FREEMAIL
Bor u pozadini, obline u prvom planu: Nives Celzijus u izdanju koje je sve ostavilo bez daha

Foto: Zeljko Hladika/pixsell

Pripijena i poluprozirna haljina naglasila je njezinu figuru i elegantan stil

27.1.2026.
22:12
Hot.hr
Zeljko Hladika/pixsell
Nives Celzijus (44), hrvatska pjevačica i spisateljica, oduševila je pratitelje novom fotografijom koju je objavila na društvenim mrežama. Pozirala je ispred božićnog bora, no rijetki su primijetili jelku - gotovo svi pogledi bili su usmjereni na njezinu figuru u pripijenoj, poluprozirnoj haljini.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)

Nives je nosila bijelu čipkastu haljinu koja je naglasila njezine obline, a kombinaciju je upotpunila visećim naušnicama i čašom šampanjca u ruci. Elegantno izdanje izazvalo je lavinu komplimenata među njezinim pratiteljima.

Poruka uz fotografiju

Uz objavljenu fotografiju Nives je napisala: “Sad već stara slika, ali najprikladnija emocija. Bor je još uvijek tu i ne dam ga! Rado bih nazdravila, ali na detoxu sam. Ali taj dan, dok sam nazdravljala, poželjela sam upravo ovo što mi se upravo obistinjava. I jedva čekam da posvjedočite tom mom djeliću sna.”

Ubrzo su se ispod objave nizali komentari poput “Blistaš”, “Prekrasna i najbolja”, “A ženo, zgodna li si” i “Prekrasna”. Fotografija je u kratkom roku prikupila velik broj lajkova i reakcija.

