Bomba u Beogradu: Istražitelji vjeruju da Zdravko Čolić nije bio stvarna meta napada
Zdravko Čolić trenutačno je u Zagrebu, gdje radi na svom novom glazbenom projektu
Beogradska policija istražuje eksplozivnu napravu bačenu rano ujutro na vilu poznatog pjevača Zdravka Čolića (74), koji je trenutno u Zagrebu. Iako su se odmah pojavile informacije o ozbiljnim oštećenjima na fasadi i vozilima, istražitelji razmatraju mogućnost da Čolić nije bio prava meta napada.
Detalji eksplozije i štete
Eksplozija je oštetila fasadu i masivnu ogradu vile, a geleri su pogodili i nekoliko luksuznih automobila u dvorištu. Susjedi su opisali detonaciju kao snažnu i uznemirujuću, dok su alarmni sustavi vozila u cijeloj ulici aktivirani zbog jačine udara.
Srpski mediji pišu da istražitelji vjeruju kako je napadač možda ciljao neku od obližnjih vila. Među mogućim meta kandidatima spominje se i bivši Čolićev menadžer Adis Gojak, koji živi u kući pored, piše Telegraf.rs. Policija provjerava nadzorne kamere i podatke baznih stanica mobilne telefonije kako bi utvrdila što je bio stvarni cilj.
Čolić se javio iz Zagreba
Zdravko Čolić je izjavio da je trenutačno u Zagrebu gdje radi na novom albumu i da su svi dobro. “Razumijem interes medija, ali važno je da se informacije plasiraju odgovorno i provjereno. Čekamo izvještaj policije”, rekao je pjevač.
Prva susjeda pjevača rekla je za Telegraf.rs da je detonacija bila toliko snažna da su se svi u ulici uplašili. Njezina kuća nije pretrpjela štetu, no opisala je prizor kao šokantan i strašan.
