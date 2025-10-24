Prekrasna plavokosa negativka iz serije o najvećim zabludama po pitanju ljepote

Srpsku glumicu Bojanu Ordinačev (45) javnost najviše pamti po ulozi u seriji ''Ne daj se, Nina'' koju smo pratili na RTL-u, a u kojoj je Bojana glumila negativku Patriciju. Kako nam je otkrila u travnju ove godine, razapeta je između snimanja serije, kazališta, djeteta, treninga i života te je već 18 godina zaposlena u beogradskom kazalištu. Cijeli intervju možete pročitati OVDJE, a obzirom na raspored koji ima, zanimalo nas je, kako izgleda beauty rutina prirodne ljepotice s malih ekrana.

U nastavku pročitajte što nam je o tome rekla Bojana.

Koji su vaši omiljeni proizvodi za njegu kože i kose?

Za njegu kože koristim proizvode brendova Bioderma, Esthederm i Joëlle Ciocco, dok za njegu kose koristim isključivo Kérastase.

Koji beauty trendovi vas trenutno najviše fasciniraju?

Iskreno, ne pratim beauty trendove. Ponekad isprobam nešto novo, ali trenutno mi odgovaraju proizvodi koje već koristim pa nisam u potrazi za novim stvarima. Isto se odnosi na njegu kože i šminkanje.

Koji su, po vašem mišljenju, neki najčešći mitovi o ljepoti?

Postoji uvjerenje da je važno imati mali nos, pune usne ili zelene oči. Ipak, smatram da to nije točno. Kada sam bila mlađa, Linda Evangelista bila je jedna od najpoznatijih top modela, a nije imala ni mali nos ni izrazito pune usne. Manekenke tog vremena bile su predivne, iako su se međusobno jako razlikovale. Danas imam dojam da svi žele izgledati isto, što smatram pogrešnim.

Kako izgleda vaša jutarnja beauty rutina?

Svako jutro započinjem umivanjem (smijeh). Nakon toga koristim losion za lice francuskog brenda Joëlle Ciocco, a zatim nanesem kremu Esthederm, trenutno koristim onu s retinolom.

Smatrate li da konzumacija određene hrane utječe na zdravlje kože? Ako da, koja je, po vašem mišljenju, najzdravija namirnica?

Apsolutno, hrana koju konzumiramo utječe na zdravlje naše kože. Neke namirnice mogu imati pozitivan učinak, dok druge mogu negativno utjecati na nas. Smatram da bismo trebali izbjegavati hranu bogatu konzervansima, kao i previše slatkiša, primjerice čokoladu. Iako nemam specifičnu namirnicu koju bih izdvojila, primijetila sam da mojoj koži odgovara puno povrća i tekućine.

Što uvijek imate u torbi?

Osim novčanika, mobitela i ključeva u torbi uvijek imam kremu za ruke, vlažne i obične maramice zbog djeteta te nešto za njegu usana. Trenutno koristim Nuxe balzam za usne.

Koji je vaš omiljeni komad odjeće?

Moji omiljeni komadi odjeće su jakna i traperice. Definitivno je to ono čega imam najviše.

