Boban Rajović prodaje kuću koju je kupio od Dragane Mirković: 'Kajem se'

Srpski pjevač Boban Rajović (53) prodao je luksuznu vilu u Beogradu, koja se nalazi u elitnoj četvrti Senjak, u kojoj se nalaze veleposlanstva. Nekretninu je prije nekoliko godina kupio od srpske pjevačice Dragane Mirković (57).

Rajović je ranije za Blic otkrio da je u adaptaciju i uređenje doma uložio oko 500.000 dolara, a tada je novinarima pokazao i interijer svoje kuće.

Žao mu je što je prodao kuću

Objasnio je da je samu vilu platio 300.000 dolara (oko 255.000 eura), dok je dodatnih 200.000 dolara (170.000 eura) namijenio renoviranju i uređenju prostora.

Prisjećajući se tog razdoblja, Boban je ispričao anegdotu s majkom: "Uložili smo mnogo novca u renoviranje kuće, ali i u opremanje. Najvažnije mi je da se osjeti obiteljska atmosfera i toplina. Ono na što sam posebno ponosan je ovaj akvarij u koji sam potpuno zaljubljen. Kada je majka došla kod nas u posjetu i vidjela taj zid, reagirala je kao i vi, samo je rekla jednu zanimljivu i smiješnu rečenicu: 'Pa, sine, to su zlatni zidovi."

Iako je prodaja bila poslovno opravdana, Rajović priznaje da mu odluka teško pada: "Nisam pričao o tome, zaista mi je život toliko turbulentan. O toj kući nisam puno pričao, ali mediji su pisali. U jednom periodu se stalno pisalo: 'Kuća Dragane Mirković, kuća Bobana Rajovića...' Zaista mi je bilo preko glave svega toga i zato sam je i prodao. Dosta mi je bilo više priče da sam je kupio od Dragane Mirković."

"Šalu na stranu, istina, prodao sam tu kuću koju sam 2010. godine kupio od nje, ukazala se dobra prilika, a ja sam uložio dosta novca u nju, ali mi je jako žao što sam je prodao. Kada sam se oženio i dobio sina, to je bila naša prva zajednička kuća u Beogradu, a sada smo u potrazi za novom, ali da bude blizu te stare", dodao je Rajović.

