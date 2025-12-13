Danijeli Dvornik nije sve ispalo po planu: 'Neće me glamurozni život nikako'

Influencerica i udovica glazbenika Dine Dvornika, Danijela Dvornik (58), redovito na društvenim mrežama dijeli situacije iz svog života u Sutivanu na otoku Braču, a ovaj put je svojim vjernim pratiteljima otkrila kako provodi vikend.

Na Instagramu je podijelila anegdotu o propuštenom izlasku koji se pretvorio u neočekivano lijepu večer. Svojom objavom dokazala je da i neplanirane situacije mogu imati posebnu čar.

Umjesto glamurozne večer ostala s majkom

"J*** ga. Za*** sam se. Nije mi prvi put. Ponekad iz nekog razloga zapamtim nešto krivo i ne trudim se provjeriti jer sam toliko sigurna da uopće nisam sigurna. Umjesto da sam večeras zablistala u haljini i novim cipelama, sjedim doma s materom u Splitu. Takav mi je horoskop. Neće me glamurozni život nikako", započela je Danijela.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iako su joj planovi propali, nije dopustila da joj to pokvari raspoloženje pa je odlučila svaki trenutak provesti na najbolji mogući način. "Ipak sam sunčano vrijeme iskoristila za prošetati se gradom koji je nažalost u predvečernjim satima teška pustoš, ali ipak predivan. Taman je sunce zalazilo pa sam uhvatila nekoliko fotki", dodala je.

Njezini su pratitelji objavu dočekali s oduševljenjem. "Predivno!", "Danijela, baš si divna", "Predivni Split i naravno ti", samo su neke od poruka podrške.

Posebno se istaknuo komentar koji je sažeo bit objave: "Nema većeg glamura od društva majke. Privilegirani ste da vam je živa i zdrava!" S time se složila još jedna pratiteljica: "Velika sreća je sjediti s mamom, uživaj."

"Luksuz je živjeti na moru. Što će ti drugi luksuz?!", poručila joj je jedna žena, na što je Danijela odgovorila: "Ma znam."

Ostali su se složili da je i u drugim mjestima pustoš, ali da su najljepši trenuci upravo oni neplanirani, provedeni s najdražima.

Danijela je kasnije u Instagram Storyju objasnila: "Dobro, nije svako zlo za zlo. Nakon prvobitnog šoka i smijanja od 15 minuta bez stajanja na našu totalnu glupost, gori bi bio scenarij da smo otišle za Zagreb jutros, da smo se obukle, da smo došle u 18.30 ispred kazališta, a tamo nema eventa ili je neki drugi event na koji nismo pozvane. To bi bio debakl, ali i scenarij koji je lako mogao biti moguć. Ali ipak ostale smo u Splitu, sve što smo spakirale, obući ćemo za evente ovdje po Splitu. Tako da moram početi piti ginko, nema druge stvari."

POGLEDAJTE VIDEO: Imamo pet nominacija za Zlatni studio: 'Nema života na staroj slavi, svaki dan je ispit!"