Blanka Vlašić se oglasila snažnom porukom: 'Namamit će nas u zamku koja će nas potrošiti'

Naša proslavljena atletičarka i jedna od najomiljenijih sportašica, Blanka Vlašić (42), iskoristila je Međunarodni dan žena kako bi sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila snažnu i intimnu poruku, potaknuvši mnoge na razmišljanje o ženskoj snazi, prioritetima i važnosti postavljanja granica. U objavi koja odiše elegancijom i promišljenošću, Blanka je pokazala svoju ranjivu, ali i iznimno jaku stranu u trenucima koji za nju zasigurno nisu laki.

Na fotografiji koja prati objavu, Blanka Vlašić pozira odjevena u elegantno crno odijelo, zamišljenog pogleda, u maniri koja sugerira duboku introspekciju. Fotografija odražava ozbiljnost i zrelost, no, ono što je privuklo najviše pažnje jest upravo opis objave. "Reći će nam da možemo sve i da to možemo u isto vrijeme. Namamit će nas u zamku koja će nas potrošiti dok lovimo nedostižne ideale", započela je Blanka, jasno aludirajući na nerealne pritiske i očekivanja s kojima se žene svakodnevno suočavaju u društvu.

U nastavku je naglasila kako se prava snaga krije u nečem posve drugom. "A snaga se najbolje očituje u fokusu, u postavljanju prioriteta. I granica", istaknula je dvostruka svjetska prvakinja u skoku u vis. Svoju je poruku zaokružila snažnom željom i podrškom upućenom svim ženama: "Navijam za svaku od nas da upozna i odvažno živi svoju istinu. Sretan nam Dan žena!" Njezine riječi snažno su odjeknule među pratiteljima, koji su u komentarima izrazili svoje divljenje i podršku.

Poruka koja odjekuje u teškim trenucima

Ova objava dolazi u vrijeme kada je privatni život Blanke Vlašić pod povećalom javnosti. Naime, početkom veljače ove godine medijima su se proširile vijesti o njezinom razvodu od belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta. Nakon godina nagađanja o prirodi njihovog odnosa, vijest o kraju braka mnoge je iznenadila, a Blankina poruka o "postavljanju granica" i "življenju vlastite istine" u tom kontekstu dobiva dodatnu težinu. Čini se da sportska ikona prolazi kroz izazovno životno razdoblje, no kao i nebrojeno puta u svojoj karijeri, pokazuje nevjerojatnu otpornost i mentalnu snagu.

POGLEDAJTE VIDEO: Čokoladu i Alpe zamijenila je burekom: Proveli smo jedan dan sa švicarskom veleposlanicom i otkrili što najviše voli u Hrvatskoj