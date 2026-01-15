FREEMAIL
SPLIT U SUZAMA /

Blanka Vlašić emotivno se oprostila od Ante Grgurevića, legende splitske košarke

Blanka Vlašić emotivno se oprostila od Ante Grgurevića, legende splitske košarke
Foto: Sportnet.hr

Blanka Vlašić posvetila je emotivnu poruku na Instagramu preminulom Grgi

15.1.2026.
18:39
Hot.hr
Sportnet.hr
KK Split je objavio da je u 51. godini života preminuo Ante Grgurević, bivši igrač i trener kluba. „Noćas je iznenada u 51. godini života preminuo naš Ante Grgurević. Otišao je najbolji od najboljih. Grga, teško nam je. Počivao u miru Božjem!“, stoji u objavi kluba.

Emotivna poruka Blanke Vlašić

Na oproštaj se oglasila i Blanka Vlašić (41), bivša hrvatska atletičarka i višestruka svjetska prvakinja, koja je putem Instagrama napisala: „Malo je takvih kao što si bio ti. Počivaj u miru, dragi Grga“, uz emotikon raspuknutog srca.

Blanka Vlašić emotivno se oprostila od Ante Grgurevića, legende splitske košarke
Foto: Screenshot:instagram: @blankavlasic_official

Košarkaški put Grge

Grgurević je rođen 1975. u Splitu, a seniorsku karijeru započeo je u Dalvinu. Za splitske „Žute“ igrao je u pet navrata i ostavio poseban trag u dva mandata na prijelazu stoljeća. Nakon igračke karijere preuzeo je ulogu trenera seniorske momčadi.

KK Split ističe da je Grga bio „čovjek od glave do pete, pošten, vrijedan i uvijek predan obitelji i igračima“. Unatoč visini od 197 cm, izgradio je karijeru o kakvoj su mnogi mogli samo sanjati i ostavio neizbrisiv trag u splitskoj košarci.

Grgurević je bio poznat po svojoj skromnosti, ali i neumornoj ljubavi prema klubu i košarci. „Ujutro, poslijepodne, navečer… kao da sada s prozora Gripa gledamo onaj čvrsti hod kako prolazi parking i ulazi u dvoranu“, opisali su ga iz KK Splita u emotivnoj objavi.

