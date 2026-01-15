Blanka Vlašić emotivno se oprostila od Ante Grgurevića, legende splitske košarke

KK Split je objavio da je u 51. godini života preminuo Ante Grgurević, bivši igrač i trener kluba. „Noćas je iznenada u 51. godini života preminuo naš Ante Grgurević. Otišao je najbolji od najboljih. Grga, teško nam je. Počivao u miru Božjem!“, stoji u objavi kluba.

Emotivna poruka Blanke Vlašić

Na oproštaj se oglasila i Blanka Vlašić (41), bivša hrvatska atletičarka i višestruka svjetska prvakinja, koja je putem Instagrama napisala: „Malo je takvih kao što si bio ti. Počivaj u miru, dragi Grga“, uz emotikon raspuknutog srca.

Foto: Screenshot:instagram: @blankavlasic_official

Košarkaški put Grge

Grgurević je rođen 1975. u Splitu, a seniorsku karijeru započeo je u Dalvinu. Za splitske „Žute“ igrao je u pet navrata i ostavio poseban trag u dva mandata na prijelazu stoljeća. Nakon igračke karijere preuzeo je ulogu trenera seniorske momčadi.

KK Split ističe da je Grga bio „čovjek od glave do pete, pošten, vrijedan i uvijek predan obitelji i igračima“. Unatoč visini od 197 cm, izgradio je karijeru o kakvoj su mnogi mogli samo sanjati i ostavio neizbrisiv trag u splitskoj košarci.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Grgurević je bio poznat po svojoj skromnosti, ali i neumornoj ljubavi prema klubu i košarci. „Ujutro, poslijepodne, navečer… kao da sada s prozora Gripa gledamo onaj čvrsti hod kako prolazi parking i ulazi u dvoranu“, opisali su ga iz KK Splita u emotivnoj objavi.

POGLEDAJTE VIDEO:Jandroković u čudu nakon Plenkovićevog komentara