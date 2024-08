Blake Lively brzo napuštala set filma: Nesuglasice su krenule za vrijeme snimanja

Američka glumica Blake Lively (36) i glumac Justin Baldoni (40) su na setu romantične komedije "It Ends With Us" ("Završava s nama) imali nesuglasice. Pisalo se da su tenzije počele kada je došlo do post produkcijskog dijela pripreme filma, no nesuglasice su krenule još za vrijeme snimanja, izvor navodi za Page Six.

"Kad je završila sa scenom, bila je jako nestrpljiva, govorila bi: 'Jesam li gotova? Mogu li ići?', a čim su rekli 'da' istrčala bi sa seta filma", navodi izvor.

Glumica je u pauzama od snimanja cijelo vrijeme gledala u mobitel, a također se osjećala uvrijeđeno jer je za vrijeme snimanja Justin spominjao njezinu kilažu.

Na setu filma je prije snimanja scene u kojoj ju je morao podizati navodno pitao trenera koliko je Blake teška. Izvor navodi da Justin također ima problema s leđima.

