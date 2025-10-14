Bivša voditeljica komentirala komemoraciju: 'Halid bi bio ljut, on bi svima otvorio vrata'

Pjevač Halid Bešlić preminuo je 7. listopada nakon teške bolesti, a na posljednji ispraćaj u Sarajevu jučer je došlo oko 100 tisuća ljudi. More građana okupilo se kako bi se oprostilo od legendarnog pjevača, čiji je glas obilježio generacije. Podsjetimo, brojni glazbenici, kolege, prijatelji, poznanici, a i svi koji poznaju njegov glazbeni opus, ovih se dana okupljaju u velikome broju diljem regije kako bi uz pjesmu i suze ispratili voljenog pjevača.

Foto: Nidal Saljic/pool/pixsell

Nakon komemoracije, oglasila se bivša bosanska voditeljica Hana Hadžiavdagić koja je istaknula da bi Halida rastužila činjenica da su na komemoraciji prisustvovali samo pozvani gosti.

„Sada nešto razmišljam — Halid, kakav je insan bio, bio bi ljut da zna da su danas na komemoraciji bili samo uzvanici, a ne ‘obični svijet’. Da se on pitao, svima bi otvorio vrata. Veliki si bio, Halide, i da nam svima budeš lekcija kakvi ljudi trebamo biti. Hvala ti na tome“, poručila je na Instagramu.

Foto: Nidal Saljic/pool/pixsell

Poseban trenutak komemoracije bio je govor Halidove unuke Lamije Bešlić, koji je ganuo sve prisutne.

„Mnogo te ljudi voli, nismo ni bili svjesni koliko. Govorio si da sam nadarena, stalno si to ponavljao. Voljeli bismo da si još s nama, jako nam fališ. Znaš, dedo, mama nam nije rekla da si nas napustio u utorak, ali mi smo znali i šutjeli smo. Ti si naša ljubav, ponos i štit. Mali smo, ali bismo voljeli da si još tu. Kažu nam da tako mora biti, ali mi želimo da si tu, dedo“, rekla je Lamija kroz suze. Više o tom trenutku pročitajte ovdje.

Foto: Nidal Saljic/pool/pixsell

