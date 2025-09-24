Bivša reality zvijezda o teškoj životnoj priči, pišu joj sa svih strana: 'Apsolutno razumijem'

Ana-Marija Brdek Megyery bivša je reality zvijezda koja se proslavila u posljednjoj sezoni Big Brothera, a nakon showa gdje je ulazila kao PR menadžerica i dizajnerica, Ana-Marija je pokrenula svoj vlastiti brend Vulvastik Design. Također je postala influencerica s velikim brojem pratitelja na društvenim mrežama pa je tako nedavno na TiKToku pričala pratiteljima o svojoj prošloj borbi s ovisnošću o alkoholu.

U videu je istaknula da s obzirom na iskustvo, smatra da ovisnost nikad ne nestaje, već uzima nove oblike.

"Kada se radi o ovisnosti, to je poseban poremećaj koji se veže za tijelo. Želim reći da sam se riješila jedne ovisnosti, ali su mi ostale druge stvari. Dakle, uvijek moram biti ovisna o nečemu. Ja sam svoju ovisnost o alkoholu preselila na ovisnost o hrani i trošenju novca. Kada nemam novca, fizički obolim, dobijem temperaturu", priznala je Ana-Marija u videu.

Upravo zbog toga se osvrnula na poznatu izreku "jednom ovisnik, uvijek ovisnik", koju ne smatra samo svojim mišljenjem, već i stavom stručnjaka, a što je stavila u opisu objave.

"Svaka čast, godinama pila alkohol, sada nema šanse. Upravo izašla iz bolnice, kronični bronhi-astma, 40 godina konzumirala cigarete, apsolutno razumijem što znači biti ovisnik", "Baš si draga, sretna sam što si se riješila ovisnosti o alkoholu", pišu joj.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Svima dostupni, jeftini i teško ih je detektirati: Kako su dronovi promijenili moderno ratovanje?