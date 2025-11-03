Bivša manekenka pokazala neobične izbočine na čelu nakon tretmana botoksom

Katie Price britanska je TV osoba, bivša manekenka, autorica i poduzetnica koja je već više od dva desetljeća prisutna u javnosti. Karijeru je započela krajem devedesetih kao glamur-model pod umjetničkim imenom Jordan, kada se pojavila u britanskim tabloidima i ubrzo postala jedno od najpoznatijih lica s naslovnica.

Tijekom godina nije bila lišena kontroverzi. Naime, borila se s ovisnostima o drogama, imala financijske poteškoće i nekoliko puta bankrotirala, no unatoč svemu, ostala je jedno od najprepoznatljivijih imena britanske pop kulture. I dalje na društvenim mrežama dijeli mnogo iz privatnog života s pratiteljima pa tako i nerijetke odlaske na estetske zahvate. Imala je višestruko podizanje lica i stražnjice, ugradnju implantata u grudi, operaciju nosa i redovito ide na zahvate botoksom.

'Vjerujte procesu'

Neki dan na društvenoj mreži Snapchat objavila je video gdje odlazi na tretman botoksom za pomlađivanje lica. Nakon ubrizgavanja, na čelu su joj se stvorile okrugle nakupine nalik izbočinama pod kožom.

Nakupine koje se ponekad pojave na čelu ili drugim dijelovima lica nakon primjene botoksa najčešće su privremene i mogu nastati iz nekoliko razloga. U većini slučajeva riječ je o normalnoj reakciji kože na injekciju. Najčešći uzrok su male količine tekućine koje se zadrže ispod kože neposredno nakon aplikacije, što stvara blagu oteklinu ili mjehurić, a nestaje u roku od nekoliko sati. Ponekad su kvržice rezultat plitke ili neujednačene aplikacije botoksa, kada se preparat ne rasporedi ravnomjerno u mišić, već ostane u površinskom sloju kože. Također, ako se tijekom uboda zahvati sitna krvna žila, može nastati mali hematom, odnosno nakupljena krv koja se napipa kao tvrda 'kuglica' pod kožom.

Kako je izgradila karijeru

S vremenom se prebacila u svijet realityja, gdje je izgradila prepoznatljiv imidž otvorene i kontroverzne zvijezde. Sudjelovala je u brojnim emisijama, među kojima su “I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!”, “Katie & Peter: The Next Chapter” i “Katie Price: My Crazy Life”, u kojima je prikazivala svoj privatni život, brakove i obitelj. Osim televizijske karijere, Katie se okušala i kao spisateljica te je objavila nekoliko autobiografija i ljubavnih romana, a pokrenula je i vlastite linije kozmetike, parfema i odjeće.

Turbulentan ljubavni život

Njezin ljubavni život često je bio u središtu medijske pozornosti. Bila je udana za pjevača Petera Andrea, s kojim ima dvoje djece, zatim za borca Alexa Reida te kasnije za Kierana Haylera. Ima petero djece, a posebno je poznata po svom odnosu sa sinom Harveyjem, koji je rođen s brojnim zdravstvenim poteškoćama, o kojem je javno govorila s puno ljubavi i zaštitničkim stavom.

